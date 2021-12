Fernández Sagasti se sumó a las críticas a Macri tras el informe del FMI sobre la deuda

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti se sumó a las críticas que se le han hecho al ex presidente Mauricio Macri tras conocerse el informe del FMI sobre la deuda que afronta el país con ese organismo. La legisladora se hizo eco, junto a varios referentes del Frente de Todos, de las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la evaluación que hizo el FMI respecto el crédito extraordinario de casi U$S 45.000 millones que otorgó entre 2018 y 2019 al país. Entre otros aspectos, se reconocieron el fracaso de los objetivos trazados y se admitió que "debería haber habido una reestructuración de deuda y controles de capitales antes, para que no pase lo que efectivamente pasó".