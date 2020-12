Fernández: "Larreta debería agradecer que no le pidamos lo que recibió"

El presidente Alberto Fernández advirtió este viernes que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "debería estar agradecido" de que la Nación no le reclame "lo que recibió por cuatro años y no le correspondía" por coparticipación. "Yo no estoy enojado, espero que entienda y se le pase", afirmó el mandatario nacional sobre su relación con el porteño en declaraciones a radio FM La Patriada.