Fernández dijo que el caso Ameri le causó indignación

En declaraciones a Radio 10, Fernández sostuvo: "Un diputado es un representante del pueblo. Lo que no puede pasar, es que no pase nada, porque sino en la política todo nos iguala".

"Pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto", consideró el mandatario nacional, al avalar la suspensión del legislador que aprobó la Cámara baja, horas antes de que el salteño presentara la renuncia y le fuera aceptada.

Antes de la renuncia de Ameri, el jefe de Estado se comunicó este jueves por la tarde con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y respaldó la decisión de separarlo del puesto.

El salteño presentó la dimisión luego de que en plena sesión virtual se viera que estaba junto a su pareja en medio de una situación sexual.

Lo hizo a través de una nota formal dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien ya había adelantado que la intención del oficialismo era lograr su expulsión, más allá de la suspensión inmediata que se votó luego que las imágenes comenzaran a viralizarse en las redes sociales, al punto de queJuan Ameri tomó fama mundial por semejante escándalo.

"Me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Cámara de Diputados, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me votó", escribió Juan Ameri en la misiva.

"Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie", finalizó Juan Ameri en la breve carta fechada el 24 de septiembre en Salta.

Su banca en la Cámara de Diputados será ocupada por la antropóloga Alcira Figueroa, representante de la Comisión de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Orán, localidad de donde es oriunda, e integrante del INTA, además de defensora de la ley de aborto legal.