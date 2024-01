Fayad confirmó que nunca llegaron a Mendoza los fondos que Massa prometió para los bomberos

La alarma se encendió este lunes cuando un grupo de bomberos voluntarios, que habían trabajado en aquellos incendios de fines de octubre y actuaron en otro foco de fuego este fin de semana le confirmaron al periodista Matías Pascualetti, que nunca vieron los $10 millones que supuestamente les llegarían de la Nación.

"Nosotros nos habíamos quedado afuera de la resolución que nombraba a las dotaciones que recibirían esos fondos, presentamos una nota para hacer el reclamo porque trabajamos en aquellos incendios y se nos incluyó por gestiones de Gabriela Lizana. Finalmente se confirmó que el subsidio sería de $10 millones, pero no hemos tenido novedades del tema. Al haber cambiado la administración todo quedó en el aire y no hay respuesta oficial de porqué no se ha pagado", detalló un bombero voluntario de la zona Este.