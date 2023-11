Gabriela Lizana confirmó que todos los fondos que prometió Massa para los bomberos están en camino

INCENDIO EN EL PIEDEMONTE. EL CHALLAO.jpg El panorama en El Challao, tras los incendios que comenzaron en la noche del 28 de octubre. GENTILEZA SECRETARIA DE AMBIENTE

Gestiones y "corazón"

"Estaba viajando cuando escuché por la radio que en algunos departamentos estaban encontrando obstáculos para recibir los fondos e inmediatamente me puse a disposición. Me parece muy importante la labor que hacen los bomberos voluntarios y además me llegó al corazón el tema porque entre los afectados había efectivos de Rivadavia, Junín y San Martín", relató Lizana, quien es oriunda del Este.

En consecuencia, la actual directora de BICE fideicomisos inició una serie de reuniones para destrabar los desembolsos, que en algunos casos estaban frenados por cuestiones administrativas.

"Nos pusimos en contacto con Silvia La Ruffa, secretaria de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad, y avanzamos para que se cumpliera lo dicho por el ministro, que fue muy claro cuando viajó a Mendoza tras el incendio, al subrayar que absolutamente todos los equipos que habían participado en la lucha contra los incendios debían recibir ayuda", ratificó la funcionaria.

"Faltaba una nota que debía extender la Provincia y la entregamos este miércoles -añadió-. Aparte, iniciamos el camino para que aquellos cuarteles que aún no han completado algunos papeles lo hagan, de forma que puedan recibir Aportes No Reembolsables de la Nación".

incendios en Mendoza-viento Zonda.jpg Las llamas se desataron en algunas áreas de difícil acceso, y los bomberos perdieron parte de su equipamiento.

Los $100 millones prometidos por el gobierno nacional

Las palabras de Lizana sintonizan con lo ya publicado por la Nación, que confirmó el envío de $100 millones para bomberos voluntarios de Mendoza a través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial.

Aquel último fin de semana del mes pasado, las llamas terminaron por calcinar buena parte del piedemonte mendocino. Con la afectación de varios cuerpos de bomberos voluntarios, se perdieron numerosos recursos para todos esos grupos. Fue a partir de ello que Massa dispuso, en su última visita a estos pagos, facilitar un aporte nacional.

Así, de acuerdo con la resolución número 776/2023 que se publicó el 10 de noviembre, cada una de las entidades recibiría $12.500.000 en los próximos diez días hábiles. Es un subsidio individual y extraordinario que irá a por lo menos ocho asociaciones de voluntarios.

“Hubo mucho desgaste; porque se rompieron camiones y se perdió mucho material”, describieron desde Bomberos Voluntarios de Las Heras a Diario UNO cuando todavía salía humo de la montaña.

“Hay que reparar bombas; hay que reponer mangueras, lanzas. Hoy no podemos decir puntualmente qué se va a comprar, porque cada comisión verá qué es lo más urgente para cada dependencia. Dependerá de lo que haya perdido cada uno”, completaron.

Lizana y un posible futuro si Massa es presidente

En otra instancia de la entrevista, la dirigente del Frente Renovador ofreció su punto de vista como militante que integra la mesa chica del candidato.

"Si es electo presidente el domingo 19, desde el día 20 Massa tendrá un trabajo enorme, y quien lo suceda en la cartera económica tendrá que ser alguien que, si bien puede ser extrapartidario, represente una coherencia en relación con la continuidad de un modelo que fortalezca la producción. No me parecería raro que personas de otras fuerzas ocupen espacios ministeriales, porque es la forma en que ha estado trabajando él todo este tiempo", comentó la rivadaviense.

En cuanto a su futuro rol en un eventual gobierno de Unión por la Patria, la funcionaria recalcó que "en la medida en que las tareas como legisladora no sean incompatibles" podrá seguir cumpliendo funciones dentro del equipo económico, donde comparte objetivos y estrategias con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

"Lo importante es que tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para ganar el domingo, porque sabemos lo que hay en juego para los que defendemos la salud y la educación pública", concluyó.

