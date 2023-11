Gabriela Lizana: "Hay dirigentes de Cambia Mendoza van a votar a Massa, aunque no lo reconozcan"  

La diputada electa y presidenta del Frente Renovador en la provincia, Gabriela Lizana, dijo que hay dirigentes de Cambia Mendoza que van a votar por Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre, “aunque después no lo reconozcan”. Junto al intendente de La Paz, Fernando Ubieta, criticaron que Javier Milei no haya dispuesto una conferencia de prensa en su periplo mendocino de este jueves: “Mauricio Macri lo mandó a guardar, por eso no aparece”, dispararon sobre el libertario.