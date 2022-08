"Falta gravísima": Capital multó al PJ por cortar calles en la manifestación a favor de Cristina

"Las movilizaciones y/o manifestaciones que tengan origen en un lugar distinto al indicado en el párrafo anterior deberán realizarse circulando por las veredas, respetando pasos peatonales y señales semafóricas", aduce. Sobre el final, establece la gravedad de la circunstancia. Es una de las infracciones que ahora se le endilgan al partido.

Es que frente a la sede del peronismo, en España al 1256; se montó un escenario alrededor del cual confluyeron casi 4.000 personas (según cifras de la organización). Desde las 18 y hasta pasadas las 20:30 fue imposible circular por esa zona; por lo que se quebraron dos de esas ordenanzas y, tal como se anunció, se aplicaron las multas correspondientes.

Defensa de Cristina en Mendoza.jpg El cabildo abierto fue uno de los primeros pasos en el plan de acción dispuesto por el justicialismo mendocino tras las acusaciones a CFK.

A principios de mes, Ciudad ya había sancionado a algunas organizaciones sindicales tras las masivas marchas durante los días de huelga. En aquel momento se culpabilizó a ATE; el Polo Obrero y la CTA por por interrumpir el libre tránsito por "al menos 45 minutos". En el caso del peronismo, también podría mentarse el artículo 36 del la ordenanza citada más arriba (3877), que castiga "actividades carentes de permiso cuando obstruyan el tráfico rodado por la vía pública o impidan de manera manifiesta el libre tránsito".

► TE PUEDE INTERESAR: La extraña situación del boxeador mendocino que fue a Serbia, ganó y, cuando volvía, se enteró que perdió

La solicitud a Ulpiano que no prosperó

"Habíamos pedido autorización a la Ciudad, pero parece que no lo permitieron", dijo ayer Anabel Fernández Sagasti cuando la actividad recién comenzaba. Se refería a que Lucas Ilardo y Ulpiano Suarez habían intercambiado algunos mensajes de Whatsapp durante el fin de semana. Aunque según el intendente nunca hubo una solicitud formal y es por eso que el permiso no fue otorgado.

A las 18 en punto, ya había más de una cuadra repleta de gente en las inmediaciones de la sede oficial. Organizaciones políticas como La Cámpora y el Movimiento Evita, sindicatos como Atilra y grupos con presencia en las universidades, como "Las Trincheras" comenzaron a copar las intersecciones de España con Espejo y Gutiérrez. Minutos más tarde se fueron sumando más personas, y el punto máximo fue alrededor de las 20, según cuentan quienes estuvieron en el lugar.

Anabel Fernandez Sagasti1.jpg "¡Fuerza Cristina!" se leyó en las pancartas que llenaron la movilización.

Las ausencias las pusieron los intendentes: ni los más cercanos ni los que han trazado algún tipo de diferencia con la conducción actual (y con Cristina Fernández) estuvieron en la zona. Flor Destéfanis, Emir Félix y Fernando Ubieta estaban camino a San Luis para un encuentro de la Federación de Municipios, mientras que los tres restantes adujeron inconvenientes u otras actividades. "Pero vino gente de los 18 departamentos", se escudaron en el justicialismo.

Hubo 4 mil personas según el PJ. Pero a 50 kilómetros de ahí, el gobernador Suarez decidió bajarle el tono a la convocatoria: "Por lo que vi en algunas imágenes que me mandaron, no son muchos", dijo al ser consultado sobre la movilización. El mandatario estaba en un acto simultáneo en Rivadavia, presentando una ruta conocida como la doble vía del Este; pero a pesar de la distancia, su comentario no tardó en llegar a los oídos del peronismo.

► TE PUEDE INTERESAR: Luego de 4 días de votación, este martes Macho responde si ATE acepta la oferta de aumento oficial