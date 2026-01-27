Facundo Biffi quedó entre los 5 mejores estudiantes del mundo en escuelas de negocios

distincion a facundo biffi La certificación del logro de Facundo Biffi. Imagen: X de Alfredo Cornejo

Alfredo Cornejo felicitó a Facundo Biffi

A través de sus redes sociales Alfredo Cornejo señaló: "Quiero felicitar a nuestro jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda y director de Modernización del Gobierno de Mendoza, Facundo Biffi, por haber quedado entre los 5 mejores, sobre más de 10.000 estudiantes de 330 escuelas de negocios en 75 países, en la categoría Estudiante del Año 2026 de BGA".

El gobernador explicó que "se trata de un reconocimiento internacional que destaca el profesionalismo y liderazgo de estudiantes de escuelas de negocios de todo el mundo. AMBA y BGA son asociaciones globales que acreditan y promueven los más altos estándares en educación empresarial, con presencia en más de 75 países. Nos llena de orgullo que este reconocimiento recaiga en alguien de nuestro equipo y reafirma la importancia de la formación, el profesionalismo y la excelencia en la función pública".

Desde la asociación en la que Biffi se capacitó, con sede en Bélgica, publicaron en la página oficial: "Nos enorgullece anunciar que Facundo Biffi, estudiante destacado de UBI Business School, ha sido seleccionado como finalista para el prestigioso Premio al Estudiante del Año 2026 de la BGA. Alto funcionario gubernamental y líder visionario, ha integrado consistentemente sus conocimientos del MBA de UBI en iniciativas de gran impacto que impulsan tanto a instituciones públicas como a comunidades marginadas".

Tras describir detalles de la trayectoria de Biffi, la entidad subrayó que "Facundo no solo es admirado por sus logros profesionales, sino también profundamente respetado por sus compañeros y su profesorado. Actualmente cursando uno de los Certificados Profesionales de Posgrado de UBI, continúa encarnando los valores de integridad, inclusión e impacto social a largo plazo. Su trayectoria es un poderoso ejemplo de cómo la educación puede empoderar a las personas para convertirse en catalizadores de un cambio significativo".