Ex ministra de Género de Alberto Fernández dijo que Fabiola "nunca" le habló de violencia de género

"Fabiola (Yáñez) nunca me comentó esta situación", tuiteó Elizabeth Gómez Alcorta -ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad de Alberto Fernández- para defenderse de la versión de que la ex primera dama, Fabiola Yáñez, no fue auxiliada en esa cartera tras dar cuenta de lesiones en contexto de violencia de género por las que denunció al ex Presidente de la Nación ante la Justicia.