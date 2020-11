Evo Morales visitó a Milagro Sala antes de cruzar a Bolivia

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, y su ex vicepresidente, Álvaro García Linera, se desviaron de su ruta planeada que los llevaba de regreso a Bolivia, después de un año en el exilio, y visitaron a la referente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, que cumple prisión domiciliaria en su casa debido a una condena que aún no está firme.