Julio Cobos festejó por las redes que será padre

En un posteo, en donde publicó un amplio álbum de fotos familiares, el ex gobernador de Mendoza y ex vicepresidente de la Nación, contó que "hace algo más de cuatro años y medio, con Naty construimos una gran familia, nuestra familia. Lo hicimos junto a sus tres hijas, las que me adoptaron como padre y yo a ellas como hijas, siempre manteniendo el amor incondicional y natural de ellas con sus padres, y el mío con mis hijos y mis adorados nietos".