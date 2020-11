Evo Morales le agradeció a Alberto Fernández: "Muchas gracias hermano"

"Estaba seguro de que iba a volver, pero no estaba seguro de que iba a volver tan pronto", subrayó el ex mandatario boliviano que desde Argentina armó una estrategia electoral que hoy le permitió regresar su país. "Estaba seguro de que iba a volver, pero no estaba seguro de que iba a volver tan pronto", subrayó el ex mandatario boliviano que desde Argentina armó una estrategia electoral que hoy le permitió regresar su país.

Además, destacó el trabajo diplomático de la Argentina por haberlo alojado en medio de un riesgoso operativo en el que, asegura, estaba en riesgo su vida y la de su familia.

"Muchas gracias hermano Alberto, estoy sorprendido por el apoyo argentino. Es algo que nunca vamos a olvidar. Parte de mi vida queda en la Argentina después de estar 11 meses", indicó Evo Morales. "Muchas gracias hermano Alberto, estoy sorprendido por el apoyo argentino. Es algo que nunca vamos a olvidar. Parte de mi vida queda en la Argentina después de estar 11 meses", indicó Evo Morales.

Por último, Evo Morales destacó: "Somos la patria grande, somos el pueblo que trabaja en solidaridad y complementariedad. La lucha sigue, mientras exista el capitalismo y el imperialismo la lucha de los pueblos continuará. Alberto me salvo la vida, eso nunca lo voy a olvidar".

evo-morales-alberto-fernandez-1.jpg

Además, a través de Twitter, Evo Morales compartió una foto junto a Alberto Fernández y escribió: "Gracias hermano presidente, gracias hermanos argentinos", en tanto que también agradeció al pueblo boliviano por recibirlo "con tanto cariño".

https://twitter.com/evoespueblo/status/1325824209558368257 Gracias hermano presidente @alferdez, gracias hermanos argentinos. pic.twitter.com/I3Qt2Yjo4f — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 9, 2020

Así, tras once meses, el ex presidente boliviano regresó a su país gracias al triunfo electoral de Luis Arce, quien fue su ministro de Economía y el candidato que el mismo Evo Morales ungió como parte de su estrategia para volver al país.