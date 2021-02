Evalúan suspender el peaje de Cacheuta hasta que se termine la ruta 82

Ahora, ante esas dificultades -que en el Gobierno atribuyeron a una falta de conectividad del sistema pero que los hizo repensar en modificar el sistema de lectura actual- se suman las obras de la ruta 82, que interrumpirá el tránsito en varios tramos, lo que dificultará también llegar a la zona del túnel.

"El peaje es un servicio que se cobra por el uso, si la ruta va a tener las incomodidades de la etapa de la construcción que se adjudicó ahora, es probable que evaluemos continuar sólo con el registro de vehículos que puedan pasar, porque a los efectos estadísticos es positivo conocer qué cantidad de autos transitan, y que una alternativa suspender (el peaje) durante la fase de construcción para volver a implementarlo cuando la ruta ya esté en funcionamiento pleno", admitió el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri.

Cómo se calcula el peaje que subió un 35%

El valor del peaje que se cobra al pasar por el túnel de Cacheuta-Potrerillos se calcula teniendo como parámetro el valor del combustible. Para los vehículos particulares, el valor es de un litro de nafta súper, por lo que en diciembre del 2019 ese peaje era de $43, monto que se actualizó este miércoles 10 a $67 que era lo que costaba ese combustible en diciembre del 2020.

Tanto el monto que se debe pagar, las posibles deudas e incluso las formas de pago se pueden consultar en la página peajes.mendoza.gov.ar o en autopass.com.ar/mendoza.

"Ahí tiene el sistema de consultar y pagar, ahí se puede crear un usuario y se puede pagar con tarjeta. Entendiendo las deficiencias que tiene el sistema, poner cabinas requeriría hacer una playa y no da el lugar. Esta es una ruta que es muy estacional su uso, a las 19 de un sábado o domingo explota, pero no el resto de los días no pasa, entonces sería una incomodidad muy grande poner un sistema como el que estamos acostumbrados a ver en la ruta 7. Por eso hemos optado por esta alternativa, que funciona aunque requiere ajustes", especificó el jefe de Hacienda.

Hay beneficios para viajeros asiduos y quienes estén al día

Si algún automovilista por razones laborales debiera pasar varias veces por ese túnel, el sistema prevé beneficios para los cuales sólo hay que registrar el vehículo, no tener deudas y adherir a un medio de pago virtual. Cumpliendo esos requisitos ya hay descuentos que comienzan en el 25% para quienes hagan entre 1 y 30 viajes al mes.

Pero además, aquellos automovilistas que realicen entre 31 y 50 viajes mensuales el costo será de $33,70; entre 51 y 80 el descuento es del 75%, teniendo que pagar solo $16,80 y para los que se encuentren en esta situación y realicen más de 80 pases, es sin costo.