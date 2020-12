Etchecolatz sumó su octava condena a prisión perpetua

Recibieron la pena de cadena perpetua también el médico policial Jorge Vidal, los miembros de esa fuerza Leopoldo Baume, Héctor Carrera y Raúl Carballo, y ex integrantes del Ejército Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pasquale, Emilio Herrero Anzorena, Carlos María Romero Pavón y Ricardo Fernández.

El ex ministro de Gobierno bonaerense de facto Jaime Lamont Smart también fue condenado a perpetua, mientras que los ex policías Rubén Boan, Alejandro Menichini y Ricardo García, y los ex militares Rodolfo Godoy y Roberto Balmaceda recibieron 25 años de prisión como castigo.