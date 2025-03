Estudian darle domiciliaria a Mauricio Cornejo, el militante antiminero detenido en Uspallata

El ojo de la Fiscalía está puesto en si el detenido Cornejo es pasible o no del beneficio de prisión domiciliaria, dado que atraviesa un postoperatorio.

Este lunes, Cornejo fue trasladado a la guardia del Hospital Central, donde no fue atendido porque no presentaba infecciones y su caso no revestía urgencia. De todas maneras, según explicaron a Diario UNO, sí asoma como necesario el seguimiento de ese postoperatorio –curaciones posteriores a una intervención quirúrgica- en consultorios externos, lo que surge del último informe médico.