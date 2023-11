Estela de Carlotto: "Lo de ayer fue lágrimas y decaimiento, lo de hoy es lucha".

carlotto milei.png

►TE PUEDE INTERESAR: Los cuatro cambios clave que Cornejo espera que Milei afronte para beneficiar a Mendoza

"Nosotros seguimos a ultranza en nuestra tarea fundamental que es la búsqueda de los nietos, la búsqueda de la verdad y de la justicia", reafirmó Carlotto, quien remarcó que "seguimos en democracia" y que es "la más larga de nuestra historia".

También indicó que en el día de mañana tendrá una reunión con la comisión directiva de la institución y que seguramente van a pedir cuando crean "propicio y prudente" una reunión con el nuevo presidente como "lo hicieron siempre".

Al respecto, Carlotto recordó que el único presidente que se negó a recibir a las Abuelas de Plaza de Mayo fue Mauricio Macri, porque "no tenía tiempo", y les encomendó dirigirse con el Ministro de Justicia, hasta que finalmente de "manera tardía" las recibió.

"¿Estamos preocupados? Sí y mucho. Pero la preocupación no va a borrar la fuerza del amor que tenemos por todos los que dieron la vida por un país mejor así que ahí estaremos", reflexionó la histórica dirigente de derechos humanos.

Y alentó: "Hay que mirar para adelante, estamos vivos, tenemos un país maravilloso y como con cualquier gobierno, cuando se haga algo que no le gusta al pueblo, el pueblo saldrá a manifestarlo".

Sobre la campaña y figura del presidente electo, Carlotto evaluó: "Lo que ha anunciado no es nada grato, las palabras de este hombre no han sido felices para con nosotros. No es una persona que responda con seguridad y permanencia las cosas que dice, dice una cosa y hace otra".

Carlotto, sin embargo, animó a tener paciencia y "ver en esta etapa primaria con quién se rodea" Milei y "quiénes son los que lo van a seguir en sus locuras".

La titular de Abuelas volvió a insistir en que es fundamental "el respeto por el derecho a votar, porque el país ha votado y lo eligió" y, en ese sentido, indicó: "Con ese respeto que merece una persona que ha sido elegida, hay ver qué hace y esto es nuestra obligación, estar permanentemente observando si lo que hace conviene o no al país y manifestarnos".

Sin embargo, advirtió que "si cuando hay una manifestación callejera 'dicen' que la van a reprimir con armas, ahí vamos a ver qué pasa".

Para Carlotto "han sido palabras, no pueden ni deben hacerlo porque el pueblo es el soberano y si lo votó le van a exigir lo que esperaban de él".

"Mi optimismo está siempre presente, no la alegría, optimismo y fuerza, creyendo en nosotros mismos", confió.

Y completó: "Está la oposición y los que van a gobernar. Ellos saben, nos conocen. Que no nos ofendan, que no nos perturben porque nosotros tenemos una larguísima historia de lucha en la Argentina y en el mundo, y el mundo entero está mirando".