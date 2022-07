Este miércoles se viene la segunda jornada de paro de los docentes y del sector de la Salud

Y mientras se sigue discutiendo el porcentaje de acatamiento al primer día de paro, con visiones y expresiones absolutamente disímiles del Gobierno y de los sindicatos, tanto desde la conducción de los gremios docentes como de los profesionales de la Salud, anunciaron la continuidad del plan de lucha que prevé la no asistencia a los lugares de trabajo.

También advirtieron que en el futuro se podría endurecer el plan de lucha. Otro tanto hicieron desde el Frente Estatal que integran ATE, UPCN, ATSA, Sipes, Siovi, Fatep y APE.

paro docente sute ampros ate 4.jpg La marcha de los trabajadores estatales por las calles céntricas durante el primer día de paro. Foto: Martín Pravata

La reunión que no fue en el día del paro

Se había generado durante la tarde de esta jornada alguna expectativa por una supuesta convocatoria del Ejecutivo a los dirigentes sindicales pero nada de esto ocurrió. Ese encuentro podría darse este miércoles a las 14. Por lo menos eso es lo que dijeron desde el Frente Estatal, en el que está ATE, aunque por lo menos hasta la noche de este martes ni SUTE, ni AMPROS, ni SADOP habían sido citados.

Desde el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación), la secretaria general Carina Sedano recordó que este miércoles seguirán las acciones con movilizaciones en los departamentos y asambleas.

"La calidad educativa no es cuando los trabajadores cobran por debajo de la inflación, o cuando no tienen bancos, sillas o cierran las escuelas porque no tienen gas. El Gobierno miente en los medios: el 12% que propuso es una mentira, es solo un 5% del aumento. Suarez nos abandona cuando trae esa propuesta en la paritaria", publicó la dirigente en la página oficial del gremio.

Marcha SUTE y AMPROS1.jpg Multitudinaria fue la marcha de este martes.

También se expresó Esther Linco Lorca, de SADOP (docentes privados): "Mendoza perdió el miedo al ítem aula y a las presiones del Gobierno provincial. Hemos perdido el 46% de nuestro salario. Hemos perdido un montón, pero la humillación supera la economía. Estamos más del 90% en un paro general. La fuerza de este paro reside en la unidad y seguir trabajando en conjunto. Nadie se salva solo".

"Tenemos que entender que en esta provincia hubo una quita de derechos. Este gobierno es opresor y antidemocrático", concluyó.

Desde AMPROS (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud), la titular de la entidad, Claudia Iturbe, indicó que "estamos luchando por todos, nuestros alumnos y nuestros pacientes. Basta de maltrato y hacer que los pibes se vayan a otro lado. Hay que fortalecer la carrera estatal y volver a enamorar a nuestros jóvenes".

Tras la primera jornada de paro, tanto desde los sectores que agrupan a los docentes como los que tienen por afiliados a los médicos, aseguraron que el acatamiento fue cercano al 90% mientras desde el Gobierno, el ministro Víctor Ibañez señaló que los números con los que cuentan indican que los que pararon en ambos sectores fueron apenas poco más del 30%.

Roberto Macho.JPG Roberto Macho, secretario general de ATE.

En cuanto a ATE, que reclama un aumento de $40.000, su secretario general Roberto Macho, dejó el siguiente mensaje: "Mañana (por el miércoles) no se trabaja, se retiene el servicio, no se asiste a los lugares de trabajo y a todos los compañeros de la salud, Administración central, entes autárquicos, IPV, Deportes, Desarrollo Social... a acompañarnos a las 14 en Casa de Gobierno, por calle Peltier".

Macho advirtió que si no tienen respuesta favorable las medidas de fuerza se podrían endurecer con cortes de calles y rutas.

