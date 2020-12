Estatales evalúan hacer paros y movilizaciones

De cara a las audiencias paritarias que se avecinan, analizarán y definirán medidas de fuerza conjuntas.

“Hoy todos los sindicatos estamos reunidos en la Legislatura por un reclamo claro vinculado a la difícil situación que atraviesan todos los estatales de Mendoza, tanto desde las condiciones laborales como salariales. Creemos que el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo y brindar una respuesta a fin de recomponer el salario de los trabajadores que durante todo este año han estado al frente de la pandemia”, apuntó Martín Caín, secretario general de UPJCM.

En este mismo sentido se expresó también Sebastián Henríquez, secretario general del SUTE, al confirmar que “el relato que viene construyendo el Gobierno desde hace meses sobre que no hay recursos y que debido a la pandemia no se puede otorgar aumento salarial es totalmente falso. Durante todos estos días difundiremos los datos que lo comprueban. En lo que va del año, en Argentina sólo hay tres provincias que no han otorgado incrementos de salarios a los trabajadores del Estado: Chubut, Neuquén y Mendoza. Con esa enumeración se cae la primera falacia de la patronal que es la discriminación política, ya que dos de ellas son gobernadas por justicialistas. Las otras que dirige Cambiemos sí otorgaron aumentos salariales, con conflictos, insuficientes, pero aumentos en sí, como pasó en Jujuy y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la riqueza que posee, Mendoza se constituye como la única jurisdicción que no brindó ningún tipo de aumento, mientras otras con muy pocos recursos y más castigadas por la distribución de la riqueza sí lo hicieron (Chaco, Corrientes y Salta). Entonces, nos encontramos con una concreta y central discusión política de fondo, donde Mendoza ahorra a costa nuestra para financiar sus deudas con la obra pública y el negociado con la obra privada de cara al próximo año electoral. La sociedad tiene que saber que si el Gobierno condena a la miseria a la Salud y a la Educación, no hay futuro para nadie en esta provincia”.

“En esta pandemia estamos todos los trabajadores unidos porque nuestro salario está diluido en el tiempo. La canasta básica está alrededor de los $50 mil, mientras un enfermero que recién se inicia ronda los $22 mil y con el pago de un monotributo de $3 mil, le quedan $19 en mano, ¿Qué familia se puede mantener con eso? Cada día lloramos nuevos compañeros contagiados y muertos, para quienes tratamos de ayudar a sus familias. Necesitamos que el Gobernador tenga un gesto y otorgue un aumento salarial”, subrayó Patricia Irrutia, secretaria general de ATSA.

“Quiero destacar que al igual que los trabajadores estatales, los dirigentes gremiales de ATE, UPJCM, Fadiunc, APEL, SADOP, ATSA, SUTE y Judiciales, estamos unidos en esta lucha para decirle basta de mentir al Gobierno, porque necesitamos un aumento salarial. Pusimos los datos técnicos sobre la mesa de discusión que demuestran que la plata está. Por eso, exigimos un aumento salarial de manera urgente, pase a planta de compañeros precarizados y reconocimiento de profesionales”, indicó Roberto Macho, de ATE.

"Si no hay propuesta salarial el 9, 10 y 11 de diciembre, habrá conflicto en la provincia de Mendoza, con huelga, paros, movilizaciones, cortes de calle, caravanazos y carpas. No descartamos nada. Demostramos que el Gobierno tiene los recursos, pero la plata no está en el bolsillo de los trabajadores”.