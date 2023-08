Escenario político: la semilla de Milei, Larreta hasta el último round y ecos del efecto Massa

mieli correa llano y llano mercedes partido demócrata 5.jpg Llano y Correa Llano. Milei y sus candidatos, apenas aterrizado en la provincia.

Ahora la cosa cambiará: estos comicios que se vienen el 13 de agosto no sólo lo tendrán a Macri inaugurando su nuevo rol, casi al margen de todo, sino que también pueden alumbrar a un nuevo nombre propio para quedarse con el segundo puesto: Javier Milei.

La que acunó la libertad

El libertario sabe que, por lo pronto, su máxima aspiración es esa: llegar al balotaje. Pararse en el otro atril del debate frente a quien represente a los espacios tradicionales. Así lo admiten desde adentro mismo de La Libertad Avanza y sin ponerse colorados, porque no es poco. Al contrario. Y probablemente (por su novedad) no llegaría como primero, sino como retador. O de Juntos por el Cambio, o de Sergio Massa.

Sin embargo, para ello deberá sembrar ahora su semilla electoral: en la primera gran batalla que son estas PASO. El número que haga en las primarias será decisivo para ver cómo aterriza en octubre: o competitivo, avivando la teoría de los tres tercios, o cacheteado por un tercer puesto que lo exhiba demasiado lejos de las otras dos fuerzas, y con escasas chances de pasar a la historia. Al menos en este 2023.

Ese es el carácter de "plataforma" que tendrán estos comicios para Javier Milei. Determinarán si a fin de año su voto será considerado útil, o si será sólo un convidado de piedra ante la remanida saga peronismo - antiperonismo; lo que lo podría hacerle, ya en las generales, perder adhesión ante el votante polarizado. Por eso Mendoza, y esta gira relámpago que hizo por sus calles al filo de la veda, son determinantes: ninguna otra provincia le ofrece las mismas posibilidades.

milei en mendoza.jpg El economista no volvía a la provincia desde su charla en Capital, el 23 de abril de 2022.

¿Dónde más Milei podría salir primero, como sugiere el clima político local y como admiten temer tanto peronistas como radicales? Hay que imaginarse, para dimensionar bien el fenómeno, lo que serían los diarios del lunes 14 de agosto, con mapas electorales de la Argentina sólo pintados de amarillo y celeste, pero con una única provincia recortándose con el azul profundo de los libertarios. Un mérito para nada desdeñable, sobre todo para apuntalar su competitividad a futuro.

Por eso era importante, cuentan en el PD, que pasara por la provincia para levantarles la mano a Mercedes Llano y Facundo Correa Llano. Para que no le pase lo que en otras provincias, donde por falta de cercanía no pudo transferirle casi nada de votos a sus candidatos locales y terminó cosechando números vergonzantes. El quid de la estrategia acá no sólo es apuntar a que la lista traccione, sino a desalentar lo más posible un peligro no dicho, pero latente: el corte de boleta.

Al PJ se le abrió una puerta

El peronismo mendocino estaba encerrado; no podía salir. Y buscaba, casi desesperado, a alguien que los sacara de esa situación cuanto antes. Ocurrió el martes pasado, en el ascensor del hotel Cóndor de los Andes, donde Sergio Massa dio su conferencia ante un centenar de empresarios locales.

"Nos quedamos adentro del montacargas como quince minutos, ¡y teníamos que empezar la charla!", contó entre risas uno de los atrapados. ¿Funcionan mal los ascensores del hotel? Para nada. "Es que no nos dimos cuenta y éramos como veinte ahí adentro, entonces se excedió", confesaron. Al salir, tuvieron uno de los mejores momentos de sus últimos meses. Cuentan que Massa se quedó conforme y gratamente sorprendido por la convocatoria y el nivel de los empresarios que había. "Nada de medio pelo; todos de los más importantes, y además, casi 700 personas metimos", se regodeaban en el PJ.

Acto peronismo con Massa.jpg El acto de Sergio Massa con los empresarios de Mendoza, rodeado por candidatos locales y el "Vasco" De Mendiguren.

El balance fue ese: positivo. Estaba la Federación Económica de Mendoza, la Cámara de la Construcción, la Unión Vitivinícola, la Cámara de San Rafael, la de Alvear, el presidente de la Coviar, Mario González; sumados a muchos referentes de peso en la provincia. Los consultados hablaron de un Massa "afectuoso desde que que se bajó del avión" y valoraron tres efectos como resultado de su gira: unidad; "reaparición" de los intendentes y el reposicionamiento de la fórmula para la gobernación: Parisi-Ilardo.

Lo primero fue dicho en las crónicas de estos días y va de la mano con lo segundo: que volvieran a estar junto a los jefes comunales. Es que más allá de mostrarse en bloque, los caciques no sólo volvieron a estar de la mano con la cúpula del partido -con la que mantuvieron una amistad demasiado fría en toda la campaña local- sino que también pudieron exhibir músculo, llevando a su militancia hasta las puertas del hotel frente al Shopping.

"¡Sí, ya sé que está Maipú presente!", le tuvo que contestar el precandidato a la multitud que vociferaba el nombre del departamento, al tiempo que ponía a Matías Stevanato adelante de todos para que también a él lo vitorearan. El aspirante a la reelección en su comuna ratificó que es uno de los que mejor vínculo tiene con el ministro.

Suena la llegada de Agustín Rossi

Pero en el encuentro también estuvieron Emir Félix y Roberto Righi (desde luego que Flor Destéfanis y Fernando Ubieta también) y en calle España se valoró poder darle al votante peronista otra vez una impronta de unidad; de cohesión interna y del compañerismo que parecieron haber perdido en los últimos tiempos. Con ese clima, y con los ecos de la gira de Massa aún vibrando, es que quieren encarar el segundo semestre; al que le quedan todavía cuatro domingos electorales. Los cuatro, con diferentes niveles de complejidad.

massa-aveiro-condor los andes.jpg Massa y Aveiro; los principales nombres en la boleta peronista del próximo domingo.

Es más: ahora en el justicialismo quieren redoblar la apuesta y se entusiasman con poner el plato fuerte de esta semana, la última. En Buenos Aires se baraja la posibilidad de que Agustín Rossi, el candidato a vice de Massa, también venga a Mendoza y se está hablando de martes o miércoles, aunque el tiempo para el cierre de campaña apremia a todos los referentes.

"El 'Chivo' iba a venir en realidad la semana pasada, pero cuando se confirmó la venida de Sergio, eso se terminó aplazando y por eso estamos viendo si llega esta que viene. De todos modos, todavía depende de un armado de su agenda nacional que están haciendo", contaron a Diario UNO.

La llegada del santafesino serviría para una puntada más para levantar el perfil de la lista local. Si bien Martín Aveiro goza de buen nivel de conocimiento y su cuota de carisma, no pasa lo mismo con María Amalia Granata, la segunda en la nómina y a quien apenas si se le conoce la voz entre el gran electorado. Para el tunuyanino, además, queda una chance de dar a conocer sus ideas: participará en el espacio para debatir que organiza Canal 7 para este miércoles 9 de agosto por la noche.

agustin rossi sergio massa.jpg Agustín Rossi podría venir a Mendoza. Junto a Bullrich - Petri y Schiaretti - Randazzo, sería la tercera fórmula cuyos sendos dirigentes visitan la provincia.

Ahí podrá intercambiar sus miradas con la legisladora demócrata Mercedes Llano, que irá a representar a La Libertad Avanza (Milei); y al diputado nacional Lisandro Nieri, quien irá en representación de Juntos por el Cambio y Cambia Mendoza (Bullrich y Larreta).

Larreta con nuevos aliados en Mendoza

En su último recorrido por la provincia antes de las PASO, Rodríguez Larreta pudo comenzar a sopesar los efectos del factor Ulpiano: el novedoso apoyo del capitalino, que es más que simple respaldo en medio de la vidriera política: es engrosar su peso adentro del oficialismo local, justo cuando Cambia Mendoza parecía haberse bullrichizado por completo.

¿En qué se percibe? En que bastó que uno de los nombres fuertes de la coalición -como él- saliera a mostrarse abiertamente favorable al jefe de Gobierno, para que otros exhibieran que también lo "bancan" al porteño en medio de la interna. Hasta el momento, tal arrojo parecía casi vedado, y había que buscar a los larretistas mendocinos con lupa, o contarlos con los dedos de una mano.

Ya no sólo son del círculo de Ciudad, sino que empezaron a aflorar en otras comunas. Aparece por ejemplo el concejal de Marcelino Iglesias en Guaymallén Miqueas Burgoa, quien también estuvo acompañando el jueves. De todos modos, una de cal y otra de arena: porque algunos de los que estuvieron presentes en el acto de Larreta, al ser consultados por este diario, dijeron haber estado ahí casi por obligación moral y no demasiado convencidos: "Sí, fui a bancar, pero por favor no me pongas como larretista, porque todavía no tengo el voto decidido", dijo uno de ellos.

Cornejo-Larreta-Ulpiano Suarez.jpg Cornejo, Larreta y Suarez, el jueves en que el jefe de Gobierno visitó Mendoza.

Horacio espera dar el batacazo y en torno a Mendoza parece esperar hasta el último round o hasta que le cuenten hasta diez. Sabe que la provincia asoma como mucho más afín a Patricia, aunque más no sea por la cantidad de dirigentes que le responden a ella y porque Alfredo Cornejo, anticipadamente, anunció que su voto tenía dueña. Pero se mostró tranquilo ante ese panorama.

En los últimos días estuvieron mirando encuestas los de su equipo. No sólo números, sino el perfil de los encuestados: escudriñando el ADN de las respuestas, de alguna manera. En Mendoza apuntan con mucha atención a los indecisos, y para eso hay gente analizando las mediciones locales. Incluso están dedicados a ello -mirar qué pasa por estas tierras- nombres de mucha importancia como el precandidato en CABA Martín Lousteau.

Bullrich, su cierre mendocino y su economista "explicador"

Patricia Bullrich cerrará su campaña presidencial desde Rosario y San Rafael, con una transmisión en simultáneo y concatenada. En el sur de la provincia estará Luis Petri, quien encabezará el acto local. La fórmula sabe que en la provincia corre con el caballo del comisario. Tiene el apoyo de Cornejo; el del propio Petri -con creciente estrella política-, el del PRO; y encima, a todo eso suma el feeling natural creado entre la precandidata y el electorado. Construido al calor de casi diez visitas en los últimos tres años.

Por todo esto creen que no habría sorpresas y que será una de las jurisdicciones en las que mejor le vaya. En el búnker doméstico van a estar todos juntos -no estaba decidido, pero casi, por lo que averiguó UNO- y allí se aguardarán los resultados. El paso de los útlimos días por Cuyo, con acto en Godoy Cruz y conferencia de prensa en Capital, terminó de demostrar cuánto músculo tiene "Pato" en las filas de Cambia Mendoza.

Bullrich en Mendoza con los candidatos.jpg Bullrich, cerrando su acto en Mendoza.

Como si fuera poco, también estuvo su economista estrella, Luciano Laspina, quien además de disertar ante un amplio auditorio de empresarios y dirigentes el miércoles, tuvo y tiene la tarea de bajar al llano los conceptos económicos y financieros de la ex ministra. Esos que ella muchas veces no termina de "redondear" en sus apariciones mediáticas. El rol de Laspina no es menor: baña de ortodoxia el plan económico de una candidata a la que -al menos es la lectura que parece generalizada en Buenos Aires- el mercado no mira con tan buenos ojos:

"El lunes, los bonos argentinos tendrán una levantada mayor si en las PASO les va bien a Massa y/o a Larreta, y no tanto si los vencedores son Milei o Patricia, que son más impredecibles", podía leerse este fin de semana, por ejemplo. Gajes del discurso que pone a todo "blanco o negro", y que la dama de hierro del PRO ha incorporado como su sello particular.

Igual, más allá de los mercados, a los que hay que convencer y llenar de esperanzas, antes que nada, es a los 36 millones de votantes que están anotados para las urnas del domingo. La apatía electoral por momentos inédita que exhibió la Argentina -en estos primeros cinco meses de comicios- lleva a pensar que es una tarea por demás complicada.

