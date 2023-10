Es ley la empresa de Hidroelectricidad Mendoza que administrará la producción de Los Nihuiles

El Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles está situado sobre el río Atuel, tiene una capacidad instalada aproximada de 290 megavatios, y está conformado por 3 represas, 4 centrales generadoras de energía hidroeléctrica y 1 dique compensador. Cubre una longitud total aproximada de 40 kilómetros y tiene una diferencia de altura aproximada de 460 metros.

Ahora solo falta que el Ejecutivo promulgue y publique la ley para que se puedan licitar las acciones.

Un debate que mostró "la grieta"

Durante su tratamiento en el recinto, el senador Jorge Carballo (Frente Cambia Mendoza) fue el encargado de dar a conocer todos los antecedentes de este proyecto. Destacó además que la propuesta contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.

Explicó que esta iniciativa prevé la convocatoria a un proceso de licitación pública nacional e internacional para transferir a título oneroso al menos el 51% del capital social a un único adquirente, que deberá tener la condición de persona jurídica.

Luego, desde el Partido Justicialista, la senadora Cecilia Juri comunicó que los miembros de su bloque no acompañarían el proyecto y brindó algunas consideraciones que los llevaron a tomar esta decisión.

Posteriormente, el senador Valentín González, quien representa al bloque de La Unión Mendocina informó: "Estamos entregando la concesión a una firma que todavía no está constituida. Desde este bloque entendemos que este proyecto no es del todo claro, por lo que no acompañaremos este proyecto".

El senador Pedro Serra, del PJ, resaltó: "Lo que estamos haciendo es licitando algo que existe, algo que ya está hecho. Creo en un Estado eficiente, creo que podemos decidir a quién vender y a quién no. Hay que estar cerca de la zona para saber de qué se trata".

El jefe de bloque Cambia Mendoza, Martín Kerchner Tomba, explicó que todas las requisitorias de los senadores fueron contestadas en comisiones. "Las acciones concretas son las que permiten beneficios reales para los mendocinos. Cambia Mendoza es muy exigente con los controles. La energía es vital para lo que viene. Tenemos que seguir dando los instrumentos correspondientes al Ejecutivo. Me parece que es importante que votemos esto", subrayó.

La semana pasada dicha propuesta fue estudiada en forma conjunta por los y las integrantes de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, por Hacienda y Presupuesto, y por Hidrocarburos, Minería y Energía. Al encuentro asistió el presidente de Emesa, Pablo Magistocchi, para explicar las particularidades del proyecto.