Es falso que Jaque y Pérez hicieron 200 escuelas contra 26 de Cornejo y Suarez, como dijo De Marchi

En principio, los números desmienten esas cifras. Pero a la hora de desagregarlas gestión por gestión, deben tenerse en cuenta todas las variables que entran en juego y que, al ser analizadas, relativizan esos números. Una de las más expresadas al hacer este relevamiento -por especialistas de ambas veredas políticas- es que los datos no deberían mirarse en sentido lineal, entendiendo que una escuela "vale lo mismo" que la otra, como si fueran goles en un partido de fútbol.

cornejo escuela 5.jpg Radicales, peronistas y cintas. Aquí Cornejo inaugurando una escuela en San Martín con el ex intendente Jorge Omar Giménez.

Esto es porque la creación de establecimientos responde a causales, motivaciones y lecturas de políticas públicas que son divergentes y, en ocasiones, subjetivas. Disyuntivas como si es necesario un edificio nuevo, si tiene más o menos metros cuadrados que otro con el que se lo compara, si está mejor o peor equipado, y si corresponde levantar algo “desde cero” cuando alrededor pueden existir colegios desatendidos o con problemas estructurales, entre otras dudas al respecto.

Considerado eso, esta nota ofrece información obtenida principalmente de la Subsecretaría de Infraestructura Educativa y de las cifras que los gobiernos dejaron asentadas. Pero contiene también consultas a referentes políticos, periodistas, docentes, funcionarios y exfuncionarios de las últimas gestiones de la provincia, para ampliar el detalle sobre cada uno de los momentos considerados.

En los cuatro casos debe hacerse una salvedad: no todos ellos fueron proyectos iniciados por el gobernador de turno, sino que algunos ya venían gestionados y hasta financiados por el mandatario que los antecedió. En el caso de Jaque, lógicamente, esa inercia venía desde los tiempos de Julio Cobos y es lo mismo que podría pasarle a quien gane la próxima elección: llegaría con estructuras iniciadas por Rodolfo Suarez.

Ese es un aspecto más de lo que los números no develan. Otro, es que los “E.N.” (así se llaman los edificios nuevos en las planillas donde aparecen apilados, y es el elemento central que se tomó) muchas veces requieren una inversión menor a la que exigen las refacciones o ampliaciones de escuelas, cuando a priori podría pensarse lo contrario. Es decir, un gobierno puede gastar el triple en un cambio de techos que en una escuela nueva , y sin embargo no estaría contabilizado como "construcción" escolar.

perez escu.jpg Francisco Pérez inaugurando una de las 22 escuelas que terminó su gestión.

Por eso, el criterio tomado para este artículo es el que eligieron sus hacedores al considerar “Edificios Nuevos”: sólo incluye a los ubicados en ese rubro y toma al pie de la letra tal cómo fueron asentados por los funcionarios de turno de acuerdo a los datos a los que accedió UNO. Esto significa que, si bien tiene una perspectiva unificadora, a su vez podría incurrir en comparaciones no totalmente justas, o en seguir las miradas posiblemente antojadizas de quienes ocuparon aquellos puestos desde 2007 hasta la fecha.

Los números desde 2008 en adelante

La verdad en las planillas es que los cuatro años de Jaque fueron el período en el que más se inauguraron edificios educativos nuevos, al menos en estos años: fueron 33 en total y ese número supera a los que tienen en su haber, juntos, los dos mandatos radicales de Cambia Mendoza (aunque al de Suarez aún le restan nueve meses). A eso se suman los 22 que construyó Francisco Pérez entre 2011 y 2015.

Como se dijo, Jaque cortó 33 cintas de edificios a estrenar, muy lejos de los 120 de los que habló en principio De Marchi. Y si alguien esbozara la idea de que “construir” –el verbo que usó el diputado en el programa Séptimo Día- no sólo incluye a lo que se comienza desde cero, sino que debería implicar otro tipo de tareas, entonces tampoco serían precisos los 26 que el diputado les atribuye a los radicales (de todos modos, no estuvo alejado de la data oficial). Bajo esa premisa, serían muchas más las que deben otorgarse a Cornejo y Suarez.

Eso, sin contar que la Real Academia Española define al término construir como “hacer de ‘nueva planta’ una obra de arquitectura, ingeniería o cualquier obra pública”.

Volviendo a Jaque, los departamentos más beneficiados por el malargüino fueron San Martín (5), Maipú (5) y Luján de Cuyo (4). Mientras que hubo tres comunas en las que no se terminó ninguna escuela nueva durante esos años: Godoy Cruz, Junín y Tupungato, aunque sí se hicieron refacciones y distintas tareas de mantenimiento.

Escuelas JAQUE.jpg Los edificios nuevos entre 2008 y 2011.

De acuerdo a ese detalle, refrendado por funcionarios que entonces trabajaban cerca de dichas áreas, el número no estuvo cerca de llegar a 120, como se manifestó. Pero no sólo esa cifra quedó lejos, sino que, aunque se contabilizaran todos los edificios nuevos hechos por los cuatro gobernantes aquí citados, y sumando también a los construidos por la gestión Julio Cobos -para abarcar los últimos 20 años completos-, no se llegaría siquiera a cien unidades.

Queda de manifiesto que Jaque, aunque fue el que más escuelas hizo entre todos los analizados, difícilmente podría haber superado a cinco gobernadores juntos en sólo cuatro años de gestión.

Cincuenta escuelas nuevas en once años: 2011-2023

En diciembre de 2011 asumió Francisco Pérez. Los registros de sus propios colaboradores marcan en “Edificios Nuevos”, 22 unidades; que se dividieron en siete durante su primer año de gestión, diez en el segundo (hasta ahora, 2013 sería el año en que más edificios se terminaron entre los últimos tres gobiernos); una en el tercero (la escuela Juan Bautista Alberdi de Lavalle) y cuatro en el último.

ESCUELAS PEREZ.jpg Edificios nuevos entre 2011 y 2015.

Alfredo Cornejo llegó en 2015 y figura con 16 edificios terminados. Siete de las construcciones del actual senador fueron financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo y seis utilizaron únicamente fondos provinciales. A diferencia de sus antecesores, el financiamiento únicamente de Nación prácticamente no existió para las que se hicieron desde cero. Gastó un monto total de $217.408.070,27 en este rubro (siempre discriminado de la inversión total en infraestructura.

Rodolfo Suarez tiene 14 edificios nuevos consignados en la información a la que tuvo acceso Diario UNO. Es, hasta el momento, el gobernador con menos creación edilicia -desde cero- en el ámbito educativo, aunque sus colaboradores afirman que planea sumar al menos 8 en estos últimos meses de gestión. Si inaugura esa cantidad, terminará con 22.

Además, ambos gobiernos radicales quedan por debajo de la media que establecen estas cifras, que es de 21 proyectos por cada mandato (recordando que el período actual está incompleto).

cornejo escuelas ok.jpg Edificios nuevos entre 2015 y 2019.

En el medio, debe analizarse que la categorización de "Edificio Nuevo" a veces puede ser difusa o no del todo justa con la inversión hecha, ya que puede ser más cara una refuncionalización o una ampliación, que una estructura totalmente nueva. En ese sentido, aportó detalles el senador Rolando Baldasso, doblemente calificado para esta consulta, ya que no sólo fue el ministro de Obras Públicas de Francisco Pérez, sino que hoy forma parte de los equipos de De Marchi y es uno de sus hombres fuertes en la Legislatura.

"En las escuelas hechas por Jaque y Pérez se incluyen grandes licitaciones. 'Paco' hizo 60 grandes licitaciones que implican remodelaciones o ampliaciones importantes, además de escuelas nuevas. Y Celso hizo 120. Las licitaciones grandes incluían remodelaciones y ampliaciones que eran montos similares a la construcción de escuelas nuevas”, afirmó.

suarez escuelas ok.jpg Edificios nuevos entre 2019 y marzo de 2023.

Esa diferenciación cuenta para todos los gobiernos analizados más arriba. En el caso de Suarez, por ejemplo, no se toman como "nuevas" las ampliaciones de las instituciones Huayra Muyu (Guaymallén); Tito Francia (Lavalle) ni Capitán Candelaria (Las Heras); a pesar de que entre las tres suman más de 50 millones de pesos en inversión, y de que demandaron construir siete aulas, salones, comedores, sanitarios y patios, de acuerdo a datos oficiales. Pero no figuran como Edificio Nuevo.

Los que sí integrarán ese rubro son los que Infraestructura planea tener listos este año. No forman parte del registro porque no están terminados, pero son ocho y, de acuerdo a lo que explican en Casa de Gobierno, estarán en condiciones de inaugurarse antes de que el sancarlino finalice su mandato. Son el Jardín Rosarito De Luz (0-158) de General Alvear; la Escuela Especial 2-48 Ana María Polito de Fiondella, también de Alvear y que tendría edificio propio tras 17 años, más otros seis recintos.

Desde la gestión también se resalta que hay estructuras a las que "prácticamente se hizo de cero" - como ya se dijo, ha ocurrido también en el pasado con otros mandatarios- y brindaron ejemplos: la escuela Lucio Cichitti (1-023) de Guaymallén; la José Federico Moreno (1-028), de Capital y la Manuel Blanco Encalada (1-002) de Junín. Ahí fue donde José Thomas abrió el ciclo lectivo 2022.

ESCUELAS GOBERNADORES.jpg El ítem "edificios nuevos", no incluye refacciones ni ampliaciones.

De esta manera y tomando ese parámetro objetivo, se zanja parte de la discusión. Los datos oficiales en términos de "edificios nuevos" dan 33 para Celso Jaque; 22 para Francisco Pérez; 16 para Alfredo Cornejo y 14 para Rodolfo Suarez, todavía con diez meses menos de mandato que sus antecesores.

El detalle es el siguiente

Escuelas construidas en la gestión Jaque:

Nivel Inicial Nº 0101 – Malargüe

Capitán Carlos Negri Nº 1430 – Luján de Cuyo

Sin Nombre Nº 4176 – Luján de Cuyo

Profesor Manuel A. Domínguez Nº 1498 – San Martín

Batalla de Maipú Nº 1527 – San Martín

Antenor Riveros Nº 2027 – Maipú

Flavio Ferrari Nº 1360 – Guaymallén

Bautista Gargantini Nº 1179 – Rivadavia

Profesor A.M. Saffi Nº 4192 – Rivadavia

Juana Segura - Nº 1422 – San Rafael

Perrupato Nº 2029 – San Martín

Ingeniero Francisco Croce Nº 4081 – Santa Rosa

Sin Nombre – Cuadro Nacional Nº 4170 – San Rafael

Aída Font Nº 4182 – La Paz

Algarrobo Nº 0020 – Capital

Sin Nombre (hoy Joaquín Salvador Lavado) Nº 4174 – Capital

Sin Nombre Nº 6048 – Capital

Teniente Coronel Pompilio Schillardi Nº 2021 – Las Heras

Sin Nombre Santa María de Oro Nº 1732 – Rivadavia

Sin Nombre Uspallata Nº 1733 – Las Heras

Reverendo Padre F. Mühn Nº 1741 – Maipú

Benito Marianetti Nº 4151 – Luján De Cuyo

Barrio Coop. Bermejo – Escultor Rosas Nº 1745 – Guaymallén

Sin Nombre Kilómetro 8 (hoy María Martha Arenas De Zapata) - Nº 4222 – Guaymallén

José Dávila – Nº 4082 – Las Heras

Antonio Zinny 1486 – Luján de Cuyo

Manuel Ruano Nº 1416 – Tunuyán

Sin Nombre/ Nueva California (hoy Fabián Catroppa Martín) Nº 4194 – San Martín

Vicente López Nº 1331 – San Martín

A crear San Roque (hoy Pedro F. Vacas) Nº 1744 – Maipú

A crear Colonia Bombal (hoy Felipe Pescara) Nº1743 –Maipú

Miguel Firpo Nº 4204 - San Carlos

A crear Barrio Solares del Norte Nº 1745 - Lavalle

Escuelas construidas en la gestión Pérez

Coronel Juan Rodríguez Nº 1-333

Teresa B. De Titarelli Nº 1-491

Humberto Beghin Nº 1577 – Tupungato

Pirovano Nº 2-023 – Godoy Cruz

Costa de Araujo Nº 4-231 – Lavalle

Martínez Leanez Nº 4-053 – Maipú

Posta De Los Médanos Nº 1-748 – Lavalle (en registros figura con número 1.000)

Juan Bautista Azopardo Nº 1-157 – Luján De Cuyo

Jubal Benavídez Nº 1-522 – San Martín

Profesor Osvaldo Pinto Nº 4-090 – Santa Rosa

Sin nombre – Perdriel (hoy Teresa Ghilardi De Martín) Nº 4-232 – Luján de Cuyo

Normal Tomás Godoy Cruz – 9-002 – Capital

IES Nº 9-015 – San Carlos

Juan Bautista Alberdi – Lavalle Nº 4-026

Maurín Navarro Nº 2-030 – Malargüe

Maestro Funes Nº 4-211 – San Carlos

Alberto Einstein Nº 8-513 – Malargüe

IFD Nº 9-026 – Las Heras

Jardín Nucleado Nº 0-111 – San Rafael

Jardín Nucleado Nº 0-141 – General Alvear

El Principito Nº 0-027 – Godoy Cruz

Almirante Brown Nº 1-247 – San Martín

Escuelas construidas en la gestión Cornejo

Nicolás Luna Nº 4-220 – General Alvear

Fidela Maldonado de Cano Nº 2-033 – Godoy Cruz

Sin nombre La Paz Nº 2-044 – La Paz

Francisco Manzano Nº 0-116 – Tunuyán

Manantiales Nº 0.-133 – Tunuyán

Lancelotti Nº 0-109 – San Martín

Ugarteche Nº0-128 – Luján de Cuyo

Rosa Galella Cimino de Ripari Nº 0-130 – Maipú

Jardín M.E. Walsh Nº 0-024 – San Rafael

Sin nombre Nº 0-000 – La Paz

Sin nombre - El Pozo Nº 4-000 – Godoy Cruz

Francisco Arias Nº 1-199 – Lavalle

Gendarme Argentino Nº 1-494 – Malaargüe

Laureana De Olazábal Nº -033 – Luján De Cuyo

Luis Morzone Nº 2-030 – General Alvear

Luján de las Viñas Nº 4-187 – Luján De Cuyo

Escuelas construidas en la gestión Suarez

Sin nombre 0-164 – Villa Tulumaya – Lavalle

Sin nombre Nº - 0-173 – Junín

Sin nombre Nº 0-057 – San Martín

Jardín Roberto López Leyton Nº 0-107 – Rivadavia

Ana María Castillo Nº 1-738 – San Martín

Margarita Ulloa Nº 1-405 – Guaymallén

Jardín a crear Nº 0-000 – Maipú

Nueva Argentina Nº 1-739 – San Martín

Dr. Daniel Pierini Nº 4-191 – Malargüe

Dr. Ventura Gallegos Nº 1-197 – Tunuyán

Fuerza Aérea Argentina Nº 1-171 – Las Heras

Enrique Titarelli Nº 1-402 – Rivadavia

Griselda Guillén Nº 4244 – San Rafael

Campo Los Andes Nº 4-247 – Tunuyán

