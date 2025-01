Encontraron a un funcionario de Transporte alcoholizado en una camioneta oficial

Fue interceptado en un control rutinario de tránsito en la Avenida San Martín Sur, antes de llegar a la calle Río Plomo, el 17 de enero a las 3 de la madrugada, aunque recién se dio a conocer este miércoles. La sanción, según trascendio, fue la retención del carnet de conducir por cinco meses.

Según un agente que participó en el operativo, estuvo siempre callado y no se bajó de la camioneta, aunque sí "llamaba por el celular y no le atendían". A los 10 minutos, llegó Ángeles Arancibia, que es la encargada de tránsito en Godoy Cruz. Roberto Munives, director de Tránsito y Convivencia en la comuna que conduce Diego Costarelli, no atendió porque estaba de vacaciones.