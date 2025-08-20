Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector del bloque de la UCR van a votar en contra del veto, mientras que el Gobierno busca superar el tercio de los votos para blindar la decisión de Milei.

Lourdes Arrieta Lourdes Arrieta, diputada nacional por Mendoza de Transformación. Foto: Cámara de Diputados de la Nación

De los 10 diputados nacionales mendocinos la primera en hacer uso de la palabra fue la "transformadora" Lourdes Arrieta, quien anticipó su voto favorable al rechazo al veto. La legisladora ex libertaria aprovechó su tiempo para cuestionar y acusar de corrupción a Javier Milei y también se despachó contra el titular del PAMI en Mendoza, David Litvinchuck.

En algunos momentos la sesión fue presidida por el radical mendocino Julio cobos.