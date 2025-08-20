Inmediatamente después del rechazo al veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad la Cámara de Diputados de la Nación dio paso a otro tema caliente como es el del aumento a los jubilaciones por la ley de movilidad, también vetada por el presidente de la Nación.
En vivo: otro debate caliente en Diputados al tratar el veto a ley de movilidad jubilatoria
Luego del rechazo al veto a la ley de emergencia en discapacidad el siguiente tema fue el tratamiento de otro veto de Milei: el del aumento a jubilados