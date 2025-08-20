Debate en la Cámara de Diputados de la Nación.

Inmediatamente después del rechazo al veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad la Cámara de Diputados de la Nación dio paso a otro tema caliente como es el del aumento a los jubilaciones por la ley de movilidad, también vetada por el presidente de la Nación.

La ley aprobada aumenta los haberes previsionales 7,2%, además de ampliar el bono excepcional a 110 mil pesos para los jubilados de la mínima.

La oposición rechaza el veto y buscará propinarle otro embate al gobierno tras conseguir una abrumadora mayoría para restituir la ley de emergencia en discapacidad.

Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector del bloque de la UCR van a votar en contra del veto, mientras que el Gobierno busca superar el tercio de los votos para blindar la decisión de Milei.

Lourdes Arrieta, diputada nacional por Mendoza de Transformación.

De los 10 diputados nacionales mendocinos la primera en hacer uso de la palabra fue la "transformadora" Lourdes Arrieta, quien anticipó su voto favorable al rechazo al veto. La legisladora ex libertaria aprovechó su tiempo para cuestionar y acusar de corrupción a Javier Milei y también se despachó contra el titular del PAMI en Mendoza, David Litvinchuck.

En algunos momentos la sesión fue presidida por el radical mendocino Julio cobos.

