En vivo: Diputados avanza en el trabajo por la Ley de Alquileres

COMISIÓN EN VIVO H. Cámara de Diputados de la Nación - 20 abril de 2022

Nueva Ley de Alquileres

Entre las propuestas presentadas por diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio hay importantes diferencias, que podrían generar un escollo a la hora de la unidad.

Por ejemplo, la oposición quiere que se eliminen los contratos de alquileres por tres años, para volver a los antiguos dos años, además de quitar los aumentos anuales y permitir que los ajustes puedan realizarse en unidades de tiempo menores.

El Frente de Todos, en tanto, plantea la creación de un incentivo para quienes pongan viviendas en alquiler y un impuesto a quienes no lo hagan, algo a lo que Juntos por el Cambio no accederá. No obstante, la idea es llegar a una ley de consenso.

