En vivo: Anabel Fernández Sagasti atacó el decreto de Javier Milei que reestructuró el INV

Entre los primeros oradores estuvo la senadora nacional mendocina del kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti, quien defendió la continuidad sin reestructuración del INV.

anabel fernandez sagasti Anabel Fernández Sagasti en la sesión de este jueves. Foto: Noticias Argentinas

Anabel Fernández Sagasti recordó al trabajador fallecido del INV

La referente K de Mendoza Anabel Fernández Sagasti dedicó su intervención en esta parte del debate a recordar a "Ernesto Carreras, trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura fallecido en su lugar de trabajo el miércoles. Tenía 62 años y 37 de servicio en el INV. Estaba angustiado por su situación laboral".

Anabel aseguró que la reestructuración del instituto, dispuesta por Milei, es "fruto del porteñismo que no entiende economías regionales. El INV no es sólo una sigla: es la entidad que protege a los pequeños productores y a las bodegas".

Sagasti agregó: "El INV es el instituto más federal que existe, presidido históricamente por sanjuaninos y mendocinos como corresponde".

Los cinco decretos que rechazó Diputados y que ahora trata Senadores son: