En vivo: Anabel Fernández Sagasti atacó el decreto de Javier Milei que reestructuró el INV

Sesión caliente en el Senado de la Nación. La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti defendió la actividad del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Gustavo De Marinis
Por Gustavo De Marinis
Inicio de la sesión este jueves en el Senado.

Sesión caliente en el Senado.

Foto: Noticias Argentinas
Embed - SESIÓN 21-08-25

Con muchas ausencias (26 legisladores) pero con quórum (46 presentes), el Senado de la Nación se reunió este jueves para tratar tres puntos de gran trascendencia para la vida política e institucional de la Argentina. El rechazo a decretos presidenciales, la sanción del presupuesto de financiamiento para las universidades públicas y la emergencia en salud pediátrica fueron incluidos en el orden del día.

Lo primero que trató fue el rechazo a los decretos de Javier Milei que dispusieron disoluciones o reestructuraciones de organismos públicos como la Dirección Nacional de Vialidad, el INTA, el INTI y el Instituto Nacional de Vitivinicultura. También organismos culturales y de derechos humanos y sociales como es el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos. Esos decretos fueron como consecuencia de los poderes delegados a los que el mandatario nacional accedió por la Ley Bases.

Tanto la anulación de los DNU como el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica tienen media sanción de Diputados por lo que si el Senado los ratifica, se convertirán en ley. Luego, probablemente, sobrevendrán nuevos vetos del presidente Milei.

Entre los primeros oradores estuvo la senadora nacional mendocina del kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti, quien defendió la continuidad sin reestructuración del INV.

Anabel Fernández Sagasti en la sesión de este jueves.

Anabel Fernández Sagasti recordó al trabajador fallecido del INV

La referente K de Mendoza Anabel Fernández Sagasti dedicó su intervención en esta parte del debate a recordar a "Ernesto Carreras, trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura fallecido en su lugar de trabajo el miércoles. Tenía 62 años y 37 de servicio en el INV. Estaba angustiado por su situación laboral".

Anabel aseguró que la reestructuración del instituto, dispuesta por Milei, es "fruto del porteñismo que no entiende economías regionales. El INV no es sólo una sigla: es la entidad que protege a los pequeños productores y a las bodegas".

Sagasti agregó: "El INV es el instituto más federal que existe, presidido históricamente por sanjuaninos y mendocinos como corresponde".

Los cinco decretos que rechazó Diputados y que ahora trata Senadores son:

  • Disolución de organismos de Economía (INTI, INV eINTA, entre otros).
  • Reorganización de la Secretaría de Transporte.
  • Reforma de organismos de Cultura.
  • Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.
  • Régimen de excepción para la Marina Mercante.

