En pleno conflicto por la intervención del PRO, el frente demarchista ya arma su primera foto institucional

“La foto se va a sacar en estos tres días, con seguridad. Ya está hablado de esa manera y aparte es la forma de darnos a conocer ya de modo concreto”, manifestó una pieza central del frente.

“Lo que sí, no tenemos totalmente determinada la sede, porque en principio mirábamos a la Fundación Pensar, en calle España, pero ahora nos dicen que somos muchos, y que por ahí pueda ser más cómodo en otro lado”, filtraron.

De Marchi con Pradines.jpg En campaña. La tarea de De Marchi ya arrancó en departamentos como Guaymallén, donde impulsan a Gabriel Pradines para intendente.

Por ahora, las expresiones que están sí o sí junto De Marchi y Jorge Difonso son cinco: el Partido Demócrata, Unión por San Carlos, el Mendoexit, el Partido Libertario y el de los Jubilados.

Resta ver qué pasará con dos piezas que, de entrar, pasarían a ser centrales: el PRO y el justicialismo –que, según alientan algunos- podría llegar con nombres fuertes, pero sin el sello del PJ, sino a través de una entidad distinta.

“En las bases nos dicen que están más para militar este nuevo frente que se está armando, que para el peronismo conducido por La Cámpora”, vaticinaron cerca de un intendente.

Cómo sigue la novela por la intervención de Bullrich

El intríngulis judicial del PRO aún no se resuelve. En cuestión de horas, las filas opuestas al demarchismo esperan que Humberto Schiavoni, el interventor puesto desde Buenos Aires, inscriba al partido en Cambia Mendoza.

Desde la orilla de enfrente, lo que cocinan es una impugnación al poder que le dieron al misionero, para así mantener a Álvaro Martínez como presidente y llevarse el sello. Esa estrategia está en manos del concejal Lucas Carosio y el senador Germán Vicchi, fundamentalmente, aunque con aportes del diputado Gustavo Cairo, como ya adelantó este diario.

“El tema es que nosotros, más allá de la defensa jurídica que vamos a hacer, porque tenemos todas las de la ley, también tenemos un argumento político importante, que sabemos que pesa mucho en las cabezas de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta: es que el kirchnerismo no tiene chances. No hay forma de perder la provincia”, apuntaron.

La ecuación que le venden a los líderes del PRO es esa: o gana Cambia Mendoza o gana este nuevo espacio, con lo cual “no hay peligro”.

cornejo bullrich sol salinas.jpg Bullrich tiene a su sector fiel en Mendoza y esperan que el PRO se quede con el oficialismo.

Atendiendo a que igual los intervinieron, esa postura no habría cuajado mucho en el Consejo Partidario presidido por Bullrich. Y entre los alfiles locales que tiene la ex ministra de Macri, ya hay una intención clara: que Schiavoni no se quede sólo por treinta días, sino que su estadía en la cúpula amarilla local pueda ser un poco más larga: “Creemos que más adelante podría prorrogarse, por lo menos, hasta las PASO”, afirmaron. La referencia es a las primarias para la gobernación del 11 de junio.

Por último, de lo que se habla entre los referentes del PRO que quieren expulsar al lujanino y compañía, es de que ya hubo algunas intervenciones que fueron fructíferas y que avanzaron. Dan como ejemplo lo ocurrido en Salta: “También quisieron extender mandatos y eternizarse, pero con más irregularidades que acá”, apuntaron. Sobre eso, desde el demarchismo afirman que el supuesto vencimiento de plazos a la presidencia de Álvaro Martínez no fue una de las causas del cambio –forzado- de mandos.

Sin embargo, hasta que no aparezca la documentación oficial a través de la que se decidió intervenir, sólo son versiones cruzadas de uno y otro lado. Álvaro Martínez, aseguran, tiene la grabación del encuentro realizado por el consejo partidario. En teoría, ahí se revela quién dice la verdad y quién miente.

Pero ese material tampoco apareció aún.

