En medio de la crisis, Sagasti hace silencio y Bermejo respalda al presidente

La crisis en el gobierno nacional que se desató tras la dura derrota en las PASO, no podría no tener implicancias para los candidatos del Frente de Todos en Mendoza, que ahora no sólo tienen por delante la tarea de modificar la estrategia de campaña para intentar revertir el revés de las urnas, sino que también deberán sopesar cómo hacer para que esta disputa entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta no les impacte tanto.