Inicio Política Javier Milei
Antes del encuentro con Trump

En medio de la campaña, Milei presentará nuevo libro sobre las bases de su gestión

Llevará por nombre "La construcción del milagro" y su presentación será en el Movistar Arena. Allí, relatará las bases y fundamentos que guiaron su gestión

Por UNO
El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei anunció la presentación de su nuevo libro titulado "La construcción del milagro". Lo presentará en medio de una álgida campaña electoral y antes de viajar a Estados Unidos, donde tendrá una reunión bilateral con el presidente Donald Trump y participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El punto de encuentro con su militancia será en el Movistar Arena, el microestadio ubicado en Villa Crespo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con capacidad para 15.000 personas.

La agencia Noticias Argentinas explicó que el nuevo libro del libertario, editado por Hojas del Sur, relatará las bases y fundamentos que guiaron su gestión y sus decisiones gubernamentales desde que asumió el 10 de diciembre de 2023.

javier milei nuevo libro
La imagen que difundió Javier Milei para anunciar la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena.

La imagen que difundió Javier Milei para anunciar la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena.

Cuánto costará el nuevo libro de Javier Milei

La obra, cuyo costo es de $32.000 o de $25.600 si se abona en efectivo, apunta a detallar el programa económico que el mandatario asegura ha sido calificado internacionalmente como "el milagro argentino".

No es la primera vez que el mandatario protagoniza una presentación de este estilo, ya que en mayo de 2022 hizo lo propio en el Luna Park para presentar su obra "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica". En aquella oportunidad, el mandatario, además de exponer los pormenores de su texto, interpretó para el público la canción que lo popularizó "Panic Show", de La Renga.

Javier Milei cambió de editorial

Lo llamativo de la reciente publicación es el cambio de editorial. Luego de que la editorial Planeta debiera retirar ejemplares del mercado debido a que en la edición española de “El camino del libertario” se incluyeran datos biográficos falsos de Javier Milei, será Hojas del Sur, el sello que se hará cargo de la publicación.

La elección no es casual. La firma integra el plantel organizador de "La Derecha Fest" en Buenos Aires, el evento que inició en la provincia de Córdoba, e incluye autores como Nicolás Márquez, Agustín Laje, Diego Recalde o Marcelo Duclós.

Temas relacionados:

Te puede interesar