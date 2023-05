En el Tedeum, la Iglesia pidió una unidad que "no excluya a nadie" y "consensos a través del diálogo"

Y agregó: "Nuestra Patria es un don de Dios confiado a nuestra libertad, como un regalo que debemos cuidar y perfeccionar: podremos crecer sanamente como nación si reafirmamos nuestra identidad común. En esta búsqueda del bienestar de todos necesitamos dar pasos importantes para el desarrollo integral".

"Cuando priman intereses particulares sobre el bien común o cuando el afán de dominio se impone por encima del diálogo y la justicia se menoscaba la dignidad de las personas e indefectiblemente crece la pobreza en sus diversas manifestaciones", lanzó.

En su homilía durante la tradicional ceremonia del tedeum en la Catedral Metropolitana, el referente eclesiástico lamentó que en el país "no se ven desplegadas todas sus virtudes y bondadez".

"No puedo dejar de remarcar la sensible desigualdad que existe en un amplio sector de la población vulnerable", planteó Poli.

Y subrayó: "Ante un nuevo proceso electoral para elegir a quienes aspiran conducir la Nación, vemos una inmejorable oportunidad para que los candidatos manifiesten su vocación de servicio y aprovechen sus palabras para hacer docencia democrática, con propuestas claras y realistas, sin descalificar a los que compiten; con un lenguaje nuevo que promueva la solidaridad y devuelva al pueblo la confianza y el deseo de participar en la construcción de un destino común".

De la celebración religiosa participan además el resto del gabinete, entre ellos el canciller Santiago Cafiero; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y los ministros de Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro (Interior), Santiago Maggiotti (Desarrollo Territorial y Hábitat), Raquel ‘Kelly’ Kismer de Olmos (Trabajo); Martín Soria (Justicia); Jorge Taiana (Defensa); y Diego Giuliano (Transporte), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y el secretario General de Presidencia, Julio Vitobello, entre otros funcionarios del Ejecutivo.

Alberto sobre el Acto de Cristina

El presidente Alberto Fernández negó estar molesto o enojado por no haber sido invitado al acto que se realizará en Plaza de Mayo por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner al frente de la Casa Rosada y afirmó que es un día para "estar más unidos que nunca".

"Es un 25 de mayo muy especial para mí. Es el último de este mandato, con lo cual lo celebro como especial. Todos los 25 de mayo nos convocan a repensarnos como sociedad", sostuvo el mandatario.

En breves declaraciones brindadas a los periodistas acreditados en Casa Rosada, el jefe de Estado también se refirió al aniversario de la asunción del santacruceño como Presidente: "Hace 20 años entrábamos con Néstor a esta Casa de Gobierno y no puedo dejar de recordarlo. Me acuerdo de cada detalle y me emociona el recuerdo".

"Es un día que debe llamarnos a la unidad, al encuentro, a la reflexión, a entender que tenemos problemas que superar, problemas que se multiplican, como el caso de la sequía que hace todo tan difícil para la economía del país, pero tenemos que ser capaces de estar juntos y lograr los objetivos que tenemos que lograr", remarcó.

Y añadió: "Tenemos que estar todos en la Plaza recordando a Néstor porque Néstor nos une".

Al ser consultado sobre si participará del acto en la Plaza de Mayo, Alberto Fernández respondió: "No voy a estar en Buenos Aires. Cuando termine (el tedeum en la Catedral Metropolitana) me estoy yendo: tengo a mi familia en Chapadmalal".

Finalmente, ante la pregunta sobre si se sentía aislado, molesto o enojado por no haber sido invitado a formar parte del acto, el Presidente respondió: "Para nada. No busquemos un título para que nos peleemos. Hoy tenemos que estar más unidos que nunca".