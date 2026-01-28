Con nuevos elogios a Donald Trump y con críticas a la izquierda "extremista" el presidente Javier Milei dio su discurso en el Día Internacional del Holocausto.
En el acto por el Día del Holocausto Javier Milei ratificó su alineamiento con Donald Trump
Javier Milei participó en el acto del Día del Holocausto. Aseguró que Donald Trump ha hecho un gran aporte para que el "mundo recupere la cordura"
El mandatario participó de la actividad en la Sala de la Memoria del Museo del Holacausto donde realizó una breve y sobria alocución.
De Donald Trump, Milei dijo que él y su país han hecho un gran aporte para que el mundo recupere la cordura.
Javier Milei se refirió al antisemitismo
El presidente Javier Milei advirtió este miércoles que ante “el creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable. Basta con echarle un vistazo a la realidad actual”.
También cuestionó la “malvada comunión del antisemitismo con la extrema izquierda global y el extremismo islamita”.
El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Fue recibido por el presidente del Museo del Holocausto, Marcelo Mindlin; la secretaria general, Fabiana Mindlin; y el director ejecutivo, Jonathan Karszenbaum.
Los puntos más destacados del discurso de Javier Milei
- “Esos viejos fantasmas que creíamos haber enterrado han vuelto a asomar la cabeza, esta vez en malvada comunión con la extrema izquierda global y el terrorismo islamista”.
- “Una amalgama internacional de ideologías que han hecho causa común en contra del Estado y el pueblo de Israel, atribuyéndoles responsabilidad por carencias propias o proyectando en ellos su inherente maldad”.
- “Desde mi rol como Presidente de la Nación Argentina he aprovechado cada oportunidad y cada plataforma para denunciar los acontecimientos a los que el mundo parece hacer oídos sordos”.
- “Gracias a Dios, no estamos solos. Hoy el mundo ha empezado a recuperar la cordura, con un aporte fundamental por parte del presidente Trump y de los Estados Unidos”.
- “Hemos declarado recientemente a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista, como ya lo hemos hecho con Hamás”.
- ““Que actos como éste sean un símbolo de dónde venimos, el costo que pagamos y el enorme riesgo que conlleva el olvido. Pero que también sea un norte que nos guíe hacia ese mundo mejor que queremos construir”.