En el acto por el Día del Holocausto Javier Milei ratificó su alineamiento con Donald Trump

javier milei Javier Milei dio un breve discurso en el acto por el Día del Holacausto. Foto: Oficina de la Presidencia

Javier Milei se refirió al antisemitismo

El presidente Javier Milei advirtió este miércoles que ante “el creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable. Basta con echarle un vistazo a la realidad actual”.

Los esfuerzos por recordar deben ser redoblados ya que el olvido es el primer paso para repetir los horrores del pasado Los esfuerzos por recordar deben ser redoblados ya que el olvido es el primer paso para repetir los horrores del pasado

También cuestionó la “malvada comunión del antisemitismo con la extrema izquierda global y el extremismo islamita”.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Fue recibido por el presidente del Museo del Holocausto, Marcelo Mindlin; la secretaria general, Fabiana Mindlin; y el director ejecutivo, Jonathan Karszenbaum.

Los puntos más destacados del discurso de Javier Milei