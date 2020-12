"Las distintas estrategias que aplicaron para abordar la pandemia se reflejó en esta encuesta, ahí los números hablan por sí solos. Alberto se empecinó con una cuarentena eterna que no nos condujo a ningún lugar, porque los datos de la economía a todas luces resulta ruinosa y en términos sanitarios lo único que se puede decir a su favor es que no colapsó el sistema, pero en Mendoza, así semi abierta tampoco colapsó el sistema, con lo cual hasta ese argumento que usa mucho el gobierno nacional pierde sustento. Entonces sin dudas, la apuesta del gobernador para que las personas pudieran mantener su actividad económica y sostener un sistema que no colapsó, fue bien valorado por la población y eso explica esa diferencia en la valoración de la credibilidad de uno y otro", analizó Martha Reale, a cargo de la medición.

A la hora de responder en qué se basa aquel índice de credibilidad del gobernador, los encuestados respondieron en su mayoría que "lo ven serio, y eso al mendocino le parece bien, y lo valoran como un buen administrador, que es un atributo que conserva y sustenta los números que se vienen mostrando en las encuestas de este año", puntualizó la encuestadora.

Quién gobierna y quién tiene el poder

Según la analista que encabezó la encuesta, las disputas de poder en la dupla presidencial, en las cuales Cristina Fernández de Kirchner pareció imponerse, también incidieron para que los mendocinos hicieran esa baja valoración de la gestión de Alberto Fernández.

"Lo que se revela también es que Alberto Fernández dejó pasar una oportunidad histórica que le dio la pandemia de poder trascender a la grieta, y también perdió la oportunidad de empoderarse y diluir el poder del kirchnerismo puertas adentro del peronismo. Además, los atropellos o intentos de atropellos institucionales de la vicepresidenta, que pretende imponer esta forma de bajar línea a través de cartas, en Mendoza que es una provincia institucionalista, cayeron muy mal y conspiró en contra de la imagen del presidente y su credibilidad", leyó al analizar las respuestas de los encuestados.