Empresarios rechazaron la prohibición de despidos

Además, advirtió que se produjo un aumento de la informalidad, por lo cual consideró necesario contar con un "sistema laboral que tienda a la productividad, porque tenemos un costo laboral elevado".

"El alto grado de informalidad perjudica a la producción y a la comercialización. Entonces, si queremos dignidad, tenemos que lograr formalidad en el mundo del trabajo, preparación de empresarios y trabajadores y un entorno favorable para la creación de empresas y empleo", añadió.

Funes de Rioja aseguró, en declaraciones radiales, que "el triple cepo no es una decisión consecuente con el objetivo de pasar a un crecimiento sustentable, que requiere más empresas para agregar más valor a nuestras exportaciones".

A su criterio, prohibir despidos y doble indemnización por despido sin causa "no son medidas coyunturales. Ya tienen carácter permanente. Y su consecuencia es que no evitan lo inevitable, porque hay caída de empleo".

Por su parte, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato, advirtió que la extensión de la prohibición de despidos y de la doble indemnización va a generar "conflictos" en las pequeñas y medianas empresas.

"No estamos de acuerdo con prohibir despidos o pagar doble indemnización porque generan ciertos conflictos puertas adentro de las pymes. La solución no es esa, si no sostener la masa salarial", sostuvo el dirigente.

En diálogo con la agencia NA, Rosato subrayó: "Nuestra propuesta fue, desde un principio, no despedir, pero decir no a la doble indemnización y sí a sostener la masa salarial: eso significa que su una persona deja la empresa, se la reemplaza automáticamente por otra".

"Esa es nuestra propuesta. La solución pasa por sacar leyes que generen trabajo argentino, para que se potencie la generación de empleo", enfatizó el empresario. Y recordó que desde el empresariado pyme "estamos impulsando una nueva ley de Compre Argentino que pueda generar miles de puestos de trabajo".