Empresarios de Malargüe citaron a los 13 legisladores nacionales para apoyar Portezuelo pero sólo irán 8

"Buscamos mostrar una unión política provincial que sirva para darle el mayor apoyo al gobernador al momento en que se reúna con el presidente por Portezuelo del Viento. Vamos a buscar que quede un documento firmado por los legisladores que muestre ese respaldo y que eso se vea como una fortaleza provincial que tome trascendencia nacional" se proyectó el presidente de la cámara malargüina, Gustavo Mirás.

A la reunión también están invitados el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, los concejales de esa comuna y los presidentes de los partidos políticos locales.

Ausentes con aviso

Uno de los legisladores que avisó que no podrá asistir es la senadora nacional y presidenta del PJ local, Anabel Fernández Sagasti, sobre quien estaban puestas todas las expectativas, justamente por su llegada al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, sobretodo porque la intención de los empresarios malargüinos es presionar con el respaldo político a la obra, tratando de forzar el laudo del presidente a favor de que se concrete la presa.

"No va a poder ir porque está en Buenos Aires desde el miércoles y no podrá viajar antes de la reunión", confirmaron desde el sector de la senadora nacional. Sin embargo, la senadora habría asegurado a los organizadores de la reunión que enviará a dos representantes.

Tampoco podrá asistir presencialmente el diputado nacional del PRO, Omar De Marchi, que estará en Córdoba este viernes por reuniones de su espacio político, igualmente aseguró que se sumará de manera virtual a la reunión.

"Yo ya estuve reunido con los referentes de Cámara de Comercio en Malargüe y les dejé en claro mi posición. Creo que a esta altura no es razonable insistir con el laudo presidencial, porque es como pedirles que nos firmen el certificado de defunción de Portezuelo. Me parece que es ingenuo creer que Alberto Fernández va a fallar a favor en ese laudo. Creo el problema es anterior, que se consintieron procesos que eran políticamente tramposos. Yo insisto en no debería haber plan B, creo que el plan A es Portezuelo, y que la provincia debería pensar en hacer las otras obras con otros recursos" resaltó De Marchi.

Otro de los ausentes es el diputado nacional radical Lisandro Nieri, quien ya confirmó que no podrá asistir por tener compromisos anteriores a la convocatoria.

Sí darán el presente para apoyar a Portezuelo

De un sondeo que hizo Diario UNO para corroborar quiénes acudirán a la invitación de los empresarios malargüinos surgió que hasta este jueves, un día antes de la cita, eran 8 los legisladores que darán el presente.

La lista se conforma con los senadores nacionales Alfredo Cornejo y Mariana Juri, y los diputados nacionales Adolfo Bermejo y Liliana Paponet del Partido Justicialista, y sus pares de Juntos por el Cambio, Julio Cobos, Jimena Latorre, Pamela Verasay y Álvaro Martínez.

"Yo tengo reuniones de Juntos por el Cambio en Buenos Aires, pero ya confirmé que voy a estar presente porque entiendo que este respaldo a Portezuelo del Viento es fundamental", respondió Cornejo.

En tanto, la diputada nacional Liliana Paponet también ratificó su presencia como legisladora y "como sureña" y remarcó: "como dirigente estoy de acuerdo con su realización y en esto deberíamos estar de acuerdo todos y estar convencidos. Debería estar de acuerdo el gobernador, la conducción del Ejecutivo provincial, que es quien tiene que tomar las riendas de esto. Porque si ellos quieren ejecutar la obra es necesario trabajar de manera seria, honesta y transparente y cumpliendo todos los pasos pertinentes, solo así entre todos vamos a poder colaborar para que la obra se realice".

Por su lado, el presidente del PRO local, Álvaro Martínez también asistirá, aunque en consonancia con la mirada de De Marchi, marcó una postura escéptica respecto del pedido del laudo presidencial: "pedir un laudo ahora es perder Portezuelo y no habría que pensar en otras obras porque la obra de Portezuelo está estudiada y proyectada. Con estas dilaciones el Gobierno nacional lo que intenta es una vez más perjudicar a Mendoza, como lo vienen haciendo de manera consistente", señaló.

Sólo dos diputados eludieron responder si asistirán o no a la reunión por Portezuelo del Viento: los justicialistas Marisa Uceda y Eber Pérez Plaza. A ambos se los consultó pero ni ellos, ni sus jefes de prensa confirmaron si irán o no.