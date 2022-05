Empresario del MID gestó un proyecto para empezar a limar uno de los conflictos con La Pampa

"Cercano al límite de Mendoza y La Pampa sobre el Río Colorado existe la zona de El Corcovo, a mas de 500 metros sobre el nivel del mar desde donde puede tomarse vía aforo un caudal de agua necesario para llevar hasta Santa Isabel que esta a 400 msnm. Así por la gravedad durante unos 200 kilómetros de acueducto se podría conducir un pequeño caudal, construir una pequeña represa, generar energía con un salto que se estima en unos 25 metros y regular la provisión de agua al noroeste de La Pampa. De esta manera descomprimimos la presión existente en el Río Atuel, resolviendo así un fallo judicial favorable a La Pampa que de otra manera sería imposible cumplir" explicó Totero.

julio totero mid.jpg

En el juicio al que alude el empresario mendocino La Pampa exigió 3,2 metros cúbicos por segundo del río Atuel y tuvo el aval de la Corte Suprema de la Nación. Siguiendo la propuesta de Totero, ese volumen hídrico saldría del río Colorado, "a cuenta de lo que se debería trasvasar en algún momento del río Grande al Atuel" apuntó el ideólogo del proyecto.

Según el geólogo Guillermo Pensado, que viene estudiando esta posibilidad desde hace décadas, la iniciativa propone utilizar "aguas no aprovechadas por Mendoza que corresponden a su cuota del río Colorado", para que puedan ser usadas en emprendimientos agrícolas ganaderos de La Pampa.

Claramente para avanzar con la propuesta, el MID también debería convencer al Gobierno mendocino de avanzar con esa iniciativa.

Por el momento en Casa de Gobierno no lo ven viable, ya que acotaron que el hecho de que hoy Mendoza no esté aprovechando esa cuota del Río Colorado que le pertenece, no significa que en el mediano plazo pudiera surgir un proyecto que genere ese aprovechamiento.

Una propuesta que hace de puente político y estratégico con La Pampa

Ese proyecto que tiene previsto presentar el diputado pampeano Matías Traba tiene el aval de los vecinos de Santa Isabel con los que se reunió ese legislador, el mismo Totero y las autoridades nacionales y pampeanas del MID.

Pero además, a la vez, desde el plano político para los mendocinos sería el inicio de un diálogo con La Pampa que hoy no existe, y que se reduce a lo meramente formal en las reuniones del COIRCO en el que se debate el futuro de Portezuelo del Viento.

Ziliotto Portezuelo Fernández.jpg

"Hoy La Pampa protesta por cada obra que inicia Mendoza, pero a los pampeanos nadie les explicó por ejemplo los beneficios que les aportaría Portezuelo del Viento, porque el gobernador (Sergio) Ziliotto gana políticamente con este antimendocinismo que propicia. Por eso nosotros queremos empezar a gestar una etapa de diálogo, para después pedirle a ambos gobiernos que avancen en un acuerdo", acotó Totero.

El empresario recordó que más allá de Portezuelo del Viento y la disputa por el río Atuel, La Pampa también mantiene un reclamo limítrofe con Mendoza, y en paralelo Mendoza le reclama a la vecina provincia 553 millones de dólares por regalías mal liquidadas desde 1973 en los Nihuiles.