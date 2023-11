Emir Félix comparó a Milei con Galtieri: "Él no estaba en sus cabales y nos llevó a una guerra"

En el mismo nivel puso al líder de la Libertad Avanza. "Claro que los comparo (a Galtieri y Milei) si sus seguidores dicen que hay que romper con el Vaticano y otros que no hay que hacer negocios con China y con Brasil. ¿Estamos locos?, no tengo dudas que tiene que ver con una cuestión ilógica, que no se puede creer", remarcó en diálogo con el programa Te digo lo que pienso, de radio Nihuil.

