Emir Félix dijo que Alfredo Cornejo mostró debilidad al buscar la alianza con Javier Milei

Para Félix, que el radicalismo local esté analizando una alianza electoral con La Libertad Avanza tiene que ver con un mal rendimiento en las mediciones de cara a las elecciones legislativas de octubre.

El análisis de Emir Félix sobre la posible alianza de Alfredo Cornejo con Javier Milei

El presidente del PJ analizó que el coqueteo del radicalismo cornejista con el partido de Javier Milei es solo una cuestión matemática: uno mide más que el otro, entonces más débil se suma.

“Está claro que Milei está mejor ubicado en las mediciones y si tenés que asociarte con alguien que está mejor ubicado que vos, lo estás haciendo desde la debilidad”, concluyó Félix, pinchando a Alfredo Cornejo en medio de una pelea política que inició por el manejo de la seguridad y la denuncia del otro Félix, Omar, acerca de la aparición de bandas narcos en San Rafael.

Sobre ello en particular, Emir Félix profundizó que su hermano, el intendente, ya se reunió con fiscales federales porque “nos está pasando que hay chicos que quieren denunciar (delitos relacionados al narcotráfico) y son terriblemente amenazados”.

“Lamento que lo hagan jugar este partido a Costarelli, que tiene el 25% de los muertos por problemas entre conocidos y ajuste de cuentas de toda la provincia”, chicaneó sobre el intendente de Godoy Cruz, que recientemente cruzó a Omar Félix por su postura sobre la función municipal en materia de seguridad.

“Al ajuste de cuenta se lo mira livianamente, como que las bandas narcos se están matando entre ellas, pero es un disciplinamiento al barrio. Y el problema es que para quien quiere denunciar, que alguien mate a otro es una demostración de poder; y aquí es donde la política tiene que funcionar con más altura porque empieza la ‘rosarización’ de Mendoza. Cuando las bandas narcos toman territorio, atemorizan a la población que tiene miedo de denunciar”, explicó Emir en Séptimo Día.

Y fue duro respecto de la reacción política del oficialismo, que denunció mediante el director general de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, que el "intendente (Omar Félix) sugirió un conocimiento detallado de actividades ilícitas que, hasta la fecha, no habrían sido formalmente denunciadas ante la justicia competente”.

Primero, Emir Félix advirtió que, antes de hacerlo público, su hermano ya había acudido a la Justicia; y luego, aseguró que “San Rafael no está dispuesto a naturalizar que bandas operen y se ajusten las cuentas entre sí. Y –en el Gobierno- no quieren que hablemos de este tema y por eso reaccionan con tanta violencia cuando lo hacemos”.

La reacción de Hebe Casado a los dichos de Emir Félix

Sabido es que el ex intendente de San Rafael Emir Félix no está entre los favoritos de la vicegobernadora Hebe Casado. La también sanrafaelina aprovechó la aparición del mayor de los Félix para criticarlo una vez más, esta vez, por redes sociales.

"Este señor fue en las listas de quienes hicieron de Argentina un narcoestado. De quienes liberaron las fronteras, de quienes dicen que la droga es una salida laboral. Como buen kirchnerista, tiene memoria selectiva y no se hace cargo del desastre que hicieron en el país", expresó en su perfil de X, como respuesta a los planteos de Félix sobre los ajustes de cuentas entre bandas narcos.

"Es del feudo del Sur donde los hermanos, a costa de clientelismo, gobiernan desde hace 20 años", dijo.

Emir Félix, ¿el candidato del peronismo?

Es un secreto a voces pero él no quiere hablar de candidaturas en esta etapa, cuando aún no está siquiera definido cómo votará Mendoza, si lo hará con PASO o sin PASO y en conjunto o no con la Nación.

Lo que sí advirtió es que le gustaría que, si no hay Primarias obligatorias, el peronismo realice una interna para elegir candidatos para las legislativas 2025: “Si me toca ser candidato, me gustaría ser legitimado como corresponde; no en un cierre en una habitación. Creo que el peronismo tiene que legitimar su fuerza; pero estamos lejos de la situación porque el gobernador tiene hasta junio para definir sobre las elecciones”.

Durante estos tiempos, dijo Emir Félix, “nos tenemos que fortalecer como fuerza política, marcar una fuerte identidad” y en función de eso, “pensar en un 2027 siendo competitivos”.