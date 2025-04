Fuerte pelea entre Omar Félix y el gobierno provincial por supuestos grupos narcos en San Rafael

Omar Félix en acto de Malvinas.jpg

La presentación ante la Justicia Federal contra el intendente de San Rafael

En respuesta, el director general de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, y concejales sanrafaelinos de la UCR, le advirtieron a la Fiscalía Federal que el "intendente sugirió un conocimiento detallado de actividades ilícitas que, hasta la fecha, no habrían sido formalmente denunciadas ante la justicia competente”.

Citaron el artículo 177 del Código Procesal de la Nación, que establece el deber de los funcionarios públicos de denunciar los delitos de acción pública de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Francisco Mondotte.jpeg El director general de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, este miércoles en la Justicia Federal.

Los firmantes de la presentación aclararon que, de ser ciertos los dichos de Félix, el intendente debería proporcionar detalles precisos sobre el funcionamiento de estas bandas delictivas.

Mondotte y los ediles sanrafaelinos sostienen que, más allá del contexto político en que se producen los dichos, la responsabilidad institucional del intendente requiere una actuación inmediata ante la Justicia, dado que sus palabras se refieren a hechos que podrían configurar delitos de competencia federal.

La respuesta de Omar Félix

El intendente sanrafaelino, Omar Félix, salió a defenderse este miércoles al mediodía en sus redes sociales: "A quienes me denuncian por mis dichos sobre inseguridad y narcotráfico: lo que tenía que hacer en mi rol de funcionario público, ya lo hice. No voy ahondar en detalles para no entorpecer ninguna investigación".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/omarchafifelix/status/1910011328346939746&partner=&hide_thread=false A quienes me denuncian por mis dichos sobre inseguridad y narcotráfico: lo que tenía que hacer en mi rol de funcionario público, ya lo hice. No voy ahondar en detalles para no entorpecer ninguna investigación. — Omar Félix (@omarchafifelix) April 9, 2025

"A los ciudadanos: con esto confirmo lo que sienten los vecinos cuando no se animan a denunciar. Hacemos visible un problema que es grave, solicito una investigación, y resulta que el representante del Gobierno provincial y los concejales de la UCR me denuncian a mí. ¿A quiénes protegen? A los vecinos, no", concluyó Omar Félix.