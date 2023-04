Elecciones presidenciales en Paraguay: el oficialista Santiago Peña se impone sobre el opositor Efraín Alegre

El candidato oficialista Santiago Peña se imponía el domingo con comodidad en las elecciones generales en Paraguay con casi el 70% de los votos contabilizados, y se encaminaba a asegurar al conservador Partido Colorado otro período en el poder pese a sus conflictos internos y denuncias de corrupción.

Peña, un economista de 44 años, obtenía un 44,1% de los votos frente a un 27,7% del líder opositor Efraín Alegre con cerca del 64,8% de las mesas contabilizadas.

TE PUEDE INTERESAR: La primera gran nevada de la temporada dejó al centro de esquí Las Leñas cubierto de blanco

"No quería votar, siento todo en decadencia. Pero no votar me hace parte del problema y quiero que haya más oportunidades de trabajar para los jóvenes", dijo Fiorella Moreno, de 23 años al salir temprano a la mañana de un local de votación repleto en un barrio de clase media de la capital.

La tradicionalmente estable economía paraguaya, que depende de las exportaciones de soja, carne vacuna y electricidad, creció apenas un 0,2% el año pasado y la inflación fue del 8,1%. El nuevo gobierno tendrá que ajustarse para evitar una mayor expansión del déficit fiscal, que ascendió al 3,0% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022.

Una elección tranquila

Peña, cuyo partido ha gobernado el país las últimas siete décadas con la excepción de un breve periodo entre 2008 y 2013, prometió "más plata en los bolsillos" de los paraguayos mediante la creación de empleos y la formalización de la economía.

"Nos hemos preparado para ganar (...) el partido ha desplegado más de 70.000 agentes electorales en todo el país", dijo Peña al momento de votar, en una jornada que transcurrió tranquila pero con quejas por las demoras.

Algunos analistas creen que replicará las políticas de su mentor, el expresidente Horacio Cartes, quien impulsó las obras públicas con endeudamiento externo y las alianzas público-privadas, pero prestó menos atención a los programas sociales.

Alegre, quien encabeza la alianza centroizquierdista Concertación Nacional, propuso bajar las tarifas de electricidad, luchar contra la corrupción y dar un giro a las relaciones del país con Taiwán en favor de China.

"Estamos viendo la gente que viene a votar, está dispuesta a participar, están haciendo el aguante", dijo Alegre, quien denunció irregularidades en algunos locales del norte del país.

El Partido Colorado llegó a la elección del domingo golpeado por conflictos internos y denuncias de corrupción del gobierno estadounidense en contra de su líder Cartes.

"El colorado siempre es colorado. No puede traicionar al otro de su mismo color", dijo Eugenio Centurión, de 65 años, mientras hablaba con correligionarios a la salida del colegio Nuestra Señora de la Asunción en la capital.

Fuente NA con información de Reuters

TE PUEDE INTERESAR: El 19% de los alumnos de las escuelas secundarias de Mendoza no lograron promocionar en el 2022