Elecciones de la UNCuyo: presentaron una denuncia penal por irregularidades en Ciencias Políticas

Es más: una de las fuerzas sostuvo que su candidata sufrió amenazas y agresiones en las redes sociales, lo que enrareció más el clima.

Al final del día, se supo que la Junta de la Facultad remitirá todo lo actuado a la Junta Electoral General de la universidad para que sea ese órgano el que defina a qué sector dar la razón tras más de diez días de intensas discusiones.

¿Qué pasó en las elecciones de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo?

Ante semejante paisaje, se justifica un breve repaso de lo ocurrido. El jueves 9 de junio, la universidad pública fue a las urnas. Fue un proceso complejo, pero en Ciencias Políticas se aglutinaron factores particulares.

En esa facultad se presentaron dos listas para los cargos al decanato y vicedecanato. Si bien la política universitaria tiene dinámicas propias, podría entenderse a las dos opciones como el oficialismo versus la oposición.

Por un lado, la Lista 414, "Frente Plural", que representó justamente al oficialismo y contiene a miembros relacionados con Interclaustro -y la UCR-, más algunos componentes peronistas y sindicales. Esa fórmula postuló a María Eugenia Martín y Mariana Castiglia como decana y vice.

Por otra parte, la lista 2, “Encuentro por la Universidad Pública”, está compuesta por otra rama del peronismo e independientes. Presentó a un tándem compuesto por Eva Rodríguez Agüero para decana y Mariana Paula Quiroga para vice.

Al terminar el recuento, los votos sin ningún tipo de observación daban una ventaja de aproximadamente medio punto porcentual para el Encuentro por la Universidad Pública (oposición). Pero restaba analizar tres votos recurridos del claustro estudiantil y otros tres de los graduados.

"Básicamente, el problema con esos votos es que no venían en los sobres correspondientes y además tenían una boleta que no debía colocarse en esa urna, lo que se considera objeto extraño e invalidaría ese voto", contó a este diario una fuente que estuvo cerca del proceso.

Vale destacar que de según lo que se votara, se colocaba el voto en distintas urnas. Así, para votar autoridades de toda la UNCuyo había que meter el sobre en la caja que decía "U"; y para decidir las autoridades de la facultad había que hacerlo en el recipiente que tenía una "F".

elecciones uncuyo2.jpg Las urnas que se utilizaron en las facultades.

Es decir que en teoría no se podía votar a rector metiendo votos en la urna "F", ni se podía elegir decano poniendo el sobre en la urna "U". Simple.

Pero la historia pegó otro giro cuando se descubrió lo siguiente: si se consideraban válidos los sufragios mal colocados -lo cual no ha sido el criterio en el resto de las facultades-, el oficialismo pasaba al frente por un voto.

¿Qué hacer? Ese uno de los ejes de la disputa y uno de los ítems que tendrá que resolver la Junta Electoral General de la UNCuyo.

Los presos también votaron, pero sin fiscales

Otro foco de conflicto se dio con los votos correspondientes al Programa de Educación Universitaria en Contexto de Encierro (PEUCE). Es sobre este hecho que se presentó una denuncia penal que lleva la firma de dos egresados.

Según se afirma en esa denuncia -que no es contra ninguna persona en particular, sino que se limita a solicitar una investigación-, en las cárceles se votó sin presencia de personal de la facultad, sin autoridades de mesa y sin fiscales.

La presentación ante la Justicia sostiene que -para colmo- el traslado de los votos emitidos estuvo a cargo de una profesora que era candidata a consejera por el oficialismo, es decir por el Frente Plural.

Desde la oposición juran que esos votos fueron contados por desconocidos, que serían dos miembros de la Junta Particular de la Facultad, quienes a la sazón no labraron un acta donde se validara ese resultado.

Todo bastante raro. Cuando finalmente se los revisó, eran 10 sufragios para el oficialismo y 5 para la oposición.

Así las cosas, los miembros de la Junta Particular decidieron el 9 de junio que esos votos correspondientes al PEUCE no serían "escrutados ni agregados los al escrutinio definitivo, puesto que ante la apertura de los sobres no existe un acta de escrutinio”.

María Eugenia Martín frente plural.jpg María Eugenia Martín, candidata del Frente Plural (cercano a Interclaustro).

El nudo del conflicto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Es decir que los votos recurridos y los de la cárcel tienen, por lo reñido de la elección, una importancia de primer orden.

Y ante la disputa por los 6 votos recurridos, al promediar este miércoles se acordó elevar todo lo actuado a una instancia superior y pedir una definición por parte de la Junta Electoral General, donde el radicalismo tiene mayoría. Habrá que esperar el desenlace.

El desafío para el Frente Plural (oficialismo) está en que el criterio para toda la elección de la UNCuyo fue que si había elementos ajenos a la urna en los sobres, el voto se consideraba nulo. Sería inesperado que se aplicara una perspectiva ad hoc para Políticas. Pero quién sabe.

La otra clave son los votos de la cárcel, donde ya anda revoloteando la denuncia penal. Es lejanamente posible que se produzca algún intento por repetir las elecciones entre los estudiantes privados de la libertad. El oficialismo de Políticas confía en anotarse unos porotos ahí, aunque sería una movida no exenta de críticas.

Eva Rodríguez Agüero Uncuyo.jpg Desde el entorno de Eva Rodríguez Agüero aseguran que la candidata ha sufrido agresiones.

Denuncian violencia contra la candidata de la oposición

En tanto, desde "Encuentro por la Universidad Pública" (oposición) denunciaron que su candidata al decanato, Eva Rodríguez Agüero, "fue blanco de una serie de agravios e intimidaciones que constituyen expresas formas de violencia política".

Afirman que Rodríguez Agüero habría recibido mensajes agresivos a través de las redes y "mediante comunicados oficiales".

Por eso trascendió una misiva solidarizándose con la candidata. En 48 horas logró la adhesión de unos 500 docentes de diferentes provincias.

Aquí, un listado provisorio que se difundió durante la tarde del miércoles:

