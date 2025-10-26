Elecciones 2025: fue la participación más baja desde 1983 y el ausentismo superó el 34%

Emitió su voto el 66% del padrón, lo que convierte a esta en la elección legislativa nacional con menor participación desde 1983. El ausentismo alcanzó el 34%, ya que de los 35.987.634 ciudadanos habilitados para votar, 12.235.796 no concurrieron a las urnas.

En Mendoza, la participación fue del 71,5%, ubicando a la provincia entre los distritos con mayor concurrencia.