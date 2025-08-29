Inicio Política Elecciones 2025
Elecciones 2025: el 11 de septiembre se sortean los espacios de publicidad y lo harán por YouTube

La Dirección Nacional Electoral le puso fecha a la designación de los espacios para los partidos políticos. Se emitirá por el canal de YouTube del organismo

Por UNO
El 11 de septiembre se realizará el sorteo de los espacios de publicidad.

Foto: Dirección Nacional Electoral

La Dirección Nacional Electoral resolvió fijar el sorteo de los espacios de publicidad para las elecciones legislativas 2025, del 26 de octubre, el 11 de septiembre a las 11.

En ese acto se determinará la asignación de los minutos de publicidad y de espacios gratuitos para difundir sus propuestas.

El trámite se realizará la sede de la Dirección Nacional Electoral y será trasmitido por el canal de YouTube.

La Dirección Nacional Electoral convocó a los apoderados de los partidos políticos a presenciar el sorteo.

Listado de medios con alcance nacional para la publicidad

Asimismo, en el Boletín Oficial de este viernes se da a conocer la publicación de los listados de los medios de comunicación nacional, que brindarán los espacios para la propaganda de los partidos políticos que compiten en las elecciones legislativas.

Esta semana también se dio a conocer el monto de los viáticos para las autoridades de mesa y para los delegados judiciales e informáticos que rondará en los $80.000 y $120.000.

En Mendoza las elecciones serán concurrentes, esto quiere decir que se votará el mismo 26 de octubre para elegir legisladores nacionales, como provinciales y concejales, en el caso de los municipios.

Un conjunto de municipios lo hará en febrero del 2026.

