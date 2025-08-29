Elecciones 2025: el 11 de septiembre se sortean los espacios de publicidad y lo harán por YouTube

Dirección nacional electoral sorteo La Dirección Nacional Electoral convocó a los apoderados de los partidos políticos a presenciar el sorteo.

Listado de medios con alcance nacional para la publicidad

Asimismo, en el Boletín Oficial de este viernes se da a conocer la publicación de los listados de los medios de comunicación nacional, que brindarán los espacios para la propaganda de los partidos políticos que compiten en las elecciones legislativas.

Esta semana también se dio a conocer el monto de los viáticos para las autoridades de mesa y para los delegados judiciales e informáticos que rondará en los $80.000 y $120.000.

En Mendoza las elecciones serán concurrentes, esto quiere decir que se votará el mismo 26 de octubre para elegir legisladores nacionales, como provinciales y concejales, en el caso de los municipios.

Un conjunto de municipios lo hará en febrero del 2026.