Elecciones 2025: ya cuentan los votos en Corrientes para elegir nuevo gobernador

Los correntinos también eligieron en las elecciones de este domingo a los senadores y diputados provinciales e intendentes y concejales en 74 municipios, entre los que se encuentran Goya, Paso de los Libres y Mercedes.

Los electores habilitados en la provincia de Corrientes para votaron fueron 950.320 en 373 centros electorales.

La jornada estuvo marcada por el calor y la complejidad de tener 58 boletas diferentes en el cuarto oscuro. Los primeros resultados del escrutinio provisorio de las elecciones comenzarán a conocerse a partir de las 20.30, informó la Justicia Electoral de la provincia.

candidatos-gobernador-corrientes Candidatos en Corrientes: Juan Pablo Valdez, Martín Ascúa, Ricardo Colombi y Claudio Almirón.

El peronismo apuesta a la segunda vuelta en estas elecciones

Del lado opositor, el peronismo busca recuperar terreno con Martín Ascúa, intendente de Paso de Los Libres, quien tiene como compañero de fórmula a César Daniel Lezcano (Frente Renovador).

El candidato justicialista cuenta con el respaldo de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien estuvo en la presentación de su candidatura, en el último acto público que participó antes de la sentencia en la causa Vialidad.

El peronismo correntino apunta a 2 objetivos: ingresar en una eventual segunda vuelta, fijada para el 21 de septiembre, y recuperar para ese espacio ciudades grandes como Corrientes Capital y Mercedes, según publicó la Agencia Noticias Argentinas.

elecciones en corrientes Corrientes elige este domingo a sus autoridades provinciales y comunales tanto ejecutivas como legislativas.

El resto de las candidaturas

Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) tiene candidato propio e impulsa la figura del diputado Claudio Lisandro Almirón junto a Evelyn Karsten; mientras que Encuentro por Corrientes (ECO), promueve al ex gobernador Ricardo Colombi y Martín Barrionuevo.

Además, se presentarán Sonia López y Raúl del Lago por Cambiá Corrientes; Adriana Vega y Andrés Barboza por Partido de la Esperanza y Carlos Romero y Ana Casaro Quiñones del Partido Ahora.