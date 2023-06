Elecciones 2023: qué consultas se pueden realizar al número gratuito del Poder Judicial

Este centro que también posee un número de WhatsApp, el 2617020948. Este último es un chatbot por lo que no recibe llamados.

Qué consultar en el Centro de Atención Judicial Ciudadana

En el chat de respuesta automática al que se puede acceder por whatsApp existe un menú de 5 preguntas principales y sus respuestas.

En qué escuela y número de mes a voto

y a voto Cuáles son los documentos habilitados para poder votar

para poder votar No puedo ir a votar ¿cómo lo justifico?

¿cómo lo justifico? ¿Cómo funciona el sistema de Boleta Única?

Otras consultas

Algunas de estas preguntas son de respuesta breve y en otras, hay más opciones que las que se muestran en el menú principal.

Por ejemplo, en el caso de qué hacer si no se puede ir a votar, las opciones de respuesta se diferencian en cuáles son los motivos justificados por la Ley Electoral y cuáles no lo son.

Entre los que no lo son, se encuentra el hecho de tener que trabajar el día de las elecciones. Este no es un motivo para no votar.

Si la persona no vota y no tiene justificativo, debe pagar una multa de $100.

Cuándo y cómo se puede consultar

El Centro de Atención Judicial Ciudadana estará disponible este domingo 11 de junio, durante las Elecciones PASO 2023.

Se podrá llamar desde un teléfono fijo al número 160, entre las 8 y las 19.

Para utilizar el servicio de WhatsApp, hay que registrar el número como cualquier contacto, sin agregar el +549, sino solo la característica (261) y el número (7020948).

