►TE PUEDE INTERESAR: Elecciones 2023: dónde voto en Mendoza

Cierre de campaña de Cambia Mendoza.jpg En primera fila: Mario Abed, Diego Costarelli, Ulpiano Suarez, Mauricio Calvente, Natalio Mema, Francisco Lo Presti, Mauricio Di Césare, Patricia Giménez y Raúl Rufeil.

El cierre de campaña de Cambia Mendoza para las elecciones 2023

Con una conferencia de prensa Cambia Mendoza cerró su campaña para las elecciones 2023. El gobernador Rodolfo Suarez acompañó a la fórmula Alfredo Cornejo-Hebe Casado.

Suarez agradeció a "los ciudadanos porque me he sentido muy apoyado en estos años muy difíciles que me tocó gobernar” y destacó "la capacidad de escucha que ha tenido el Gobierno sobre las demandas, sin soberbia y tomando el camino que la gente pedía. Esto es un valor crucial en la política, alejándonos de egos, caudillismo y obsesiones”.

El mandatario recordó que le tocó gestionar con “un gobierno nacional cruel, que nos discriminó en todo sentido”, en medio de una pandemia “que nadie esperaba, pero allí estuvimos”. Rememoró que “nos levantamos contra el cierre de comercios y promovimos la apertura de más restaurantes; nos enfrentamos a la Nación y dijimos: Las cosas deben ser diferentes porque están utilizando a la gente".

Cornejo remarcó por su parte que “a Rodolfo Suarez le tocaron todas las calamidades posibles, y no solo me refiero a la pandemia. La peor que le tocó fue la de enfrentar a un gobierno nacional que se negó a concretar una obra energética que beneficiaba a todo el país y que además se iba a hacer con plata de la Provincia. Nos negaron Portezuelo del Viento”.

El actual senador nacional aseguró que “la provincia está preparada para el crecimiento económico, debido a su administración estatal eficiente, a sus finanzas sanas y porque Mendoza posee un sector privado resiliente. Con su producción de alimentos, bebidas, vinos, energía y conocimiento, nuestra provincia está lista para aprovechar la oportunidad de cambio de la orientación económica que tendrá el país”.

El candidato de Cambia Mendoza agregó que una de las ventajas con las que corren en estas elecciones es que los mendocinos lo conocen. “Saben que yo voy a fondo con las reformas y cuando estamos convencidos y lo tenemos bien estudiado, lo hacemos. Pero también tenemos la autocrítica suficiente para corregir si cometemos un error”.

Cornejo.jpg Alfredo Cornejo cerró su campaña.

Hebe Casado contó porqué aceptó acompañar a Cornejo

A su turno, la candidata a vicegobernadora, Hebe Casado, señaló que siente una “responsabilidad enorme”, ya que "soy la única candidata que viene del interior de la provincia y del sector privado".

“Durante la campaña he ido viendo en cada mendocino la confianza en este equipo que ha sabido transformar la provincia, que ha hecho que Mendoza sea ejemplo para el resto del país”, sostuvo.

Asimismo, manifestó que aceptó ser la compañera de fórmula de del senador nacional, no solo porque le atraen los desafíos, sino también porque su presencia marca la representatividad del interior de la provincia y del Sur mendocino, “que siempre nos sentimos menospreciados, ninguneados”.

Casado afirmó que, si Cornejo no hubiese sido su compañero de fórmula, ella no habría aceptado. “A él lo conozco, conozco todas las transformaciones que hizo en la provincia, su capacidad de trabajo y su obsesión por la gestión pública,

►TE PUEDE INTERESAR: Elecciones 2023 en Mendoza: estas son las boletas para votar el próximo domingo