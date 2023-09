Elecciones 2023 en Mendoza: qué datos arrojan las encuestas

elecciones 2023 boleta única Capital.jpg el domingo 24 de septiembre los mendocinos volveremos a las urnas: esta vez para elegir quién será el gobernador y vice de la provincia

Además, el escenario mendocino muestra la irrupción política de Omar De Marchi, que, de repetirse el panorama que muestran los encuestadores, se convertiría en la segunda fuerza provincial, desplazando a un tercer y lejano lugar al peronismo local.

Los números de las encuestas para las elecciones 2023 en Mendoza

Las dos empresas que realizaron encuestas más grandes fueron Sociolítica, de Roberto Stahringer y Mariano Ardito.

La encuesta de Sociolítica, realizada el 13 de septiembre, fue de 1.584 casos, y se efectuó en todo el territorio provincial. En esta, Cornejo y su vice, Hebe Casado, le ganan a la fórmula de De Marchi y Daniel Orozco por más de 16 puntos.

En esta muestra la tercera fuerza es el PJ, con su fórmula Omar Parisi - Lucas Ilardo, que queda casi a 6 puntos del segundo. Los indecisos componen el cuarto lugar, con 8,6%. Detrás queda la dupla Mario Vadillo -Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde y Lautaro Jiménez - Noelia Barbeito, del FIT.

Llama la atención que entre indecisos, votos en blanco, no vota, no sabe / no contesta y no vota, el porcentaje es de 13,7%

sociolitica_01.jpg

El muestreo más grande de los realizados por encuestadores fue el de Mariano Ardito, que reunió 1997 casos. Ardito es especialista en marketing político y no solo adelantó los resultados de las elecciones de Neuquén, Río Negro y Chubut, sino que acertó el porcentaje de ventaja que obtuvo en las PASO nacionales Javier Milei sobre sus contrincantes.

Según la muestra de Ardito, Cornejo triunfa con el 33,7% de los votos, pero el segundo lugar es para los indecisos: 23,8%. El tercer lugar es para De Marchi - Orozco, con el 20,9%-

Luego, Parisi e Ilardo, que se quedan con el 9,6% y detrás, Vadillo - Fugazzotto con 7,6% y Jiménez - Barbeito, que se llevan el 4,2%

Intencion de voto_03.png

En el caso de la consultora de Alberto Isuani y Stella Toledo, los casos fueron 450, tomados en toda la provincia. La encuesta se realizó el 4 y 5 de septiembre, luego de las elecciones generales.

En esta muestra, Alfredo Cornejo le gana a Omar De Marchi por 3 puntos: el primero obtuvo el 31,8% de intención de voto, mientras el segundo, 28,9%.

Sin embargo, entre Cornejo y De Marchi se instala un caudal de votos inestable y que está compuesto por 21,9% de lo que podría considerarse indecisos (reflejado en no sabe / no contesta, votos en blanco y gente que dice que no va a ir a votar).

Las fuerzas políticas con menos votos, según Isuani y Toledo, son el PJ (Frente Elegí), que se lleva el 4,7% de los votos, el FIT, con el 2,5% y el Partido Verde, con el 2%

intencion de voto alberto isuani.jpg

Otra muestra, de mayor cantidad de votos, fue la de Aníbal Urios (DC consultora). La encuesta se realizó sobre 860 casos en toda la provincia, y se concretó entre el 10 y el 12 de septiembre.

DC consultora le dio el triunfo a De Marchi, por menos de un punto de ventaja sobre Alfredo Cornejo. En los siguientes puestos se ubican Parisi, Vadillo y Jiménez.

Pero también esta encuestadora muestra una nube gris de indecisos, que representa el 20,1% de los votos, un número muy superior al que suman los tres últimos candidatos.

intencion de voto anibal urios dc consultora.jpg

Por último, la encuestadora Poliarquía realizó un muestreo de 800 casos, el pasado 11 de septiembre, que refleja un triunfo de Cornejo sobre De Marchi por 3 puntos, pero teniendo en cuenta un universo de indecisos y votos en blanco de 8 puntos.

En tercer lugar se ubica el Frente Elegí, en cuarto el Partido Verde y por último el FIT.

intención de voto poliarquía.jpg

Esta consultora también midió la Intención de voto de los mendocinos frente a un posible ballotage, que llamativamente fueron favorables a De Marchi, que le ganaría a Cornejo por 3 puntos.

intención de voto posible ballotage poliarquia.jpg

Tres comunas clave le dan ventaja a Cornejo

Si bien los muestreos anteriores reflejan la intención de voto en la provincia, se realizaron muestreos en tres comunas testigo: Guaymallén, San Martín y Las Heras. Esta última, la más conflictiva, por la ruptura de su actual intendente con Cambia Mendoza y su paso a La Unión Mendocina.

En el caso de Guaymallén, quien midió la intención de voto fue Elbio Rodríguez, que determinó una ventaja de 20 puntos para Cornejo, que obtuvo el 41%, sobre De Marchi, que se llevó el 21%.

La encuesta abarcó 425 casos y se efectuó el 26 y 27 de agosto.

Sin embargo, en la comuna más poblada de Mendoza, existe para este encuestador una masa de indecisos que llega al 21,3%, superando incluso a los que dijeron que votarán a De Marchi. Los demás lugares son para Parisi, con el 6,7%, Vadillo con el 5,7% y Jiménez, con el 4,3%

encuesta.jpg

En cuanto a San Martín, la encuesta también la realizó Rodríguez, sobre un número total de 244 encuestados.

En este caso, la ventaja de Cornejo sobre De Marchi es mucho mayor -el primero está a 26,9 puntos del segundo- sin embargo, la brecha está atravesada por el número de indecisos, que supera el 23%.

Intencion de voto_SM.jpg

Por último, Sociolítica midió la intención de voto en Las Heras, la comuna que tiene el paisaje político más caótico de la provincia. Se encuestó a 404 personas, y el resultado fue una ventaja de 6 puntos de Cornejo sobre De Marchi, aunque la cantidad de indecisos es alta: supera el 10%. Luego se ubican Parisi, Vadillo y Jiménez.

Intencion de voto LAS HERAS

Qué dice la encuesta de Diario UNO

La encuesta realizada por este diario, deja ver una clara ventaja de Cornejo sobre De Marchi, de casi 15 puntos. En el tercer lugar se ubican Omar Parisi con 9,5%, Mario Vadillo con 4,4% y Lautaro Jiménez con 3,2%