Diego Costarelli, quién contó con el apoyo de Alfredo Cornejo y del intendente Tadeo García Zalazar, fue el más votado en los comicios municipales, teniendo más votos individuales que otros espacios completos.

Con el 67,87%, Diego Costarelli se impuso al actual subsecretario de salud, Oscar Sagás, que sumó el 32,13% en la elección de precandidatos de Cambia Mendoza. En La Unión Mendocina, el triunfo fue para Marcos Sánchez (63,19%) y en segundo lugar quedo para Andrea Blandini (30,07%). Más atrás se ubicaban Gastón Pescarmona y María Hernández.

Los peronistas de Elegí Mendoza presentaron 4 candidatos y Darío Sanfilippo se impuso con el 45,27% de los votos; segundo se ubicó Darío Poves, con 28,66%. Luego Marcelo Brescia fue el único precandidato que presentó el Partido Verde y en el FIT ganó con una gran diferencia Juan Ignacio Román a Micaela Guaquinchay.

La novedad en estas elecciones fue que la provincia de Mendoza usó por primera vez la boleta única de papel. Esto lo determinó la Justicia Electoral provincial con la finalidad de disminuir costos y otorgar mayor transparencia al acto electoral.

Diario UNO habló con cada uno de los candidatos a intendente de Godoy Cruz y expresaron cuales serán los tres ejes principales para transformar su departamento en caso de ganar las elecciones el próximo 24 de septiembre.

Estos son los 3 candidatos a intendente

Diego Costarelli (Cambia Mendoza)

Diego Costarelli tiene 45 años, nació en Godoy Cruz, y sigue viviendo allí junto a su esposa y sus dos hijos Alfonso y Conrado. Es licenciado en Ciencia Política, actualmente Diputado Provincial.

Hace varios años ha estado involucrado en la vida política y sobre todo ligado al municipio de Godoy Cruz.

Costarelli.jpg Diego Costarelli actualmente es Diputado Provincial.

Empezó como secretario privado de la Intendencia cuando Alfredo Cornejo fue intendente de este departamento. A lo largo de los ocho años de su gestión, también se desempeñó como director de Relaciones con la Comunidad.

Luego, ya en 2011 y hasta el 2015 se desempeñó como director de Medio Ambiente.

Con Alfredo como gobernador ocupó el cargo de coordinador de gabinete del Gobierno Provincial.

En 2018 asumió como senador provincial, teniendo la responsabilidad de encabezar como presidente del bloque de senadores de Cambia Mendoza, y hoy se desempeña como presidente del Interbloque en la Cámara de Diputados.

"Godoy Cruz no necesita una transformación, sino la continuidad y profundización de las políticas públicas que se han venido llevando adelante con administraciones eficientes que lo convirtieron en un modelo de ciudad sostenible", expresó Costarelli.

Tres ejes para transformar Godoy Cruz

Godoy Cruz sin villas Vamos a comenzar con las obras de "Aires del Oeste", un ambicioso proyecto en el que venimos trabajando en conjunto con Provincia y Nación para mejorar la calidad de vida y el hábitat de más de 500 familias del oeste de Godoy Cruz. Esto tiene un presupuesto de 4.100 millones de pesos.El objetivo del proyecto es mejorar y ampliar la infraestructura, el acceso a los servicios, la urbanización y el tratamiento de los espacios libres y públicos, además de sanear y mitigar riesgos ambientales

Ampliación del Parque TIC: trabajaremos junto al gobierno provincial para expandir el Parque TIC, relocalizando el Puerto Seco en Luján de Cuyo.Con esta iniciativa atraeremos más empresas a Godoy Cruz y potenciaremos el desarrollo del polo tecnológico.La colaboración entre el sector público y privado en la economía del conocimiento nos permitirá generar empleos calificados y brindar más oportunidades a nuestros jóvenes

Carbono neutralidad en 2027: anticiparemos el objetivo de un Godoy Cruz Carbono Neutral al 2027 (estaba previsto para 2030) a partir de la continuidad y profundización de las políticas públicas en gestión de residuos, movilidad sustentable y energías limpias.Además, incorporaremos y fomentaremos el consumo eficiente de energía fotovoltaica.

Marcos Sánchez (La Unión Mendocina)

Marcos Sánchez, candidato de la Unión Mendocina y representante de los Demócratas, obtuvo un destacado segundo lugar en las elecciones PASO del pasado 11 de junio en Godoy Cruz.

Este godoicruceño nacido en el Barrio La Estanzuela donde además vivió toda su adolescencia; hoy con 34 años se dedica a la gestión y asesoramiento de Pymes.

Marcos Sanchez Unión Mendocina Godoy Cruz.jpg Marcos Sanchez a nivel nacional se ubica bajo el liderazgo de Javier Milei de La Libertad Avanza.

Sánchez logró una victoria histórica al obtener el 14,58 % de los votos superando a la lista completa de las cuatro fórmulas que integraban el peronismo departamental que quedó en el tercer lugar con el 11,07%.

Su desempeño en estas elecciones lo posiciona como una figura emergente dentro del ámbito político provincial, si bien fue concejal electo durante el período 2015 - 2019, en esta oportunidad se presenta como candidato por la Unión Mendocina a intendente de Godoy Cruz con el firme propósito de “reducir el gasto público dentro del municipio, y no me refiero a los empleados que son el motor institucional, sino destinar inteligentemente los recursos de los contribuyentes” y agregó “ no hace falta pavimentar 5 veces una calle o arreglar todos los años las mismas plazas cuando la gente no tiene dónde vivir”

“Godoy Cruz tiene potencial para convertirse en un referente de innovación y desarrollo económico que hoy no existe, hay que establecer matriz productiva diversificada para ello estamos trabajando en identificar los sectores con mayor potencial y crecimiento; si soy intendente quiero liderar este proyecto mediante el desarrollo de habilidades técnicas y empresariales”, expresó el candidato.

Sánchez representa a la “Unión Mendocina” de Omar De Marchi y ha sido destacado por su juventud y su visión innovadora en la política. A nivel nacional se ubica bajo el liderazgo de Javier Milei de La Libertad Avanza.

Otro dato curioso es que durante la campaña al llamar voluntarios para fiscalizar su elección se presentaron espontáneamente más de 250 jóvenes con el propósito genuino, ya que no se les pagó sino solamente se les brindó capacitación y la asistencia alimentaria durante la jornada electoral, de cuidar el voto de Sanchez en Godoy Cruz y el de Milei a nivel nacional.

Tres ejes para transformar Godoy Cruz

Reducir notablemente el gasto público: realizar una reforma del gobierno municipal, optimizando el capital humano de planta permanente. Eliminación de más de 70 cargos políticos (secretarios, directores, Asesores). De esta manera se podrá realizar una reestructuración y eliminación de tasas municipales para potenciar el comercio y darle un respiro al ciudadano del Godoy Cruz, incentivar la obra privada, y generar programas más eficientes que contengan jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad

Creación de la “Agencia de seguridad ciudadana": con la Instalación masiva de cámaras de seguridad en puntos estratégicos del departamento y la coordinación en un centro de monitoreo equipado aplicando la tecnología para la prevención y la persecución del delito actuando en conjunto con la policía de Mendoza. A demás, la implementación del programa “Ojos en alerta”, de gran efectividad en mas de 29 municipios en el país. Los objetivos serán difundir los comportamientos sociales que promuevan la prevención, seguridad vial, protección civil, integridad de los bienes públicos, la protección ambiental, la convivencia y el bien común. Englobando en ésta varias áreas municipales, hoy con poca o nula coordinación, en un equipo sólido que genere seguridad y orden en el departamento

Implementación del programa “Telemedicina de Atención Primaria”:implementar en los centros de salud municipal la Telemedicina, una prestación de servicio a través de las Tecnologías de la Información y comunicación. Con el objetivo de descomprimir el tan agobiado sistema de salud pública y promover nuevas conductas ciudadanas que eviten el colapso, dando una atención primaria que evada la concurrencia al centro de salud u hospital público en caso de no ser necesario. De manera rápida y sencilla te comunica con un profesional de la salud y una vez finalizada la consulta, recibís las indicaciones médicas en tu casilla de mail o WhatsApp

Dario sanfilippo (Frente Elegí)

Dario Sanfilippo es el candidato a Intendente por el Frente Elegí. Está casado con dos hijos y una hija, es docente universitario y profesor magister en Historia

Trabajo para la UNCuyo como Secretario Académico y Secretario de Gestión de Gobierno y Administración de la Facultad de Filosofía y Letras y fue director del DAD durante 15 años.

Terminó sus estudios secundarios y universitarios trabajando como chofer de taxi.

Dario sanfilippo.jpg El candidato del Frente Elegí,Darío Sanfilippo es historiador y docente universitario.

Durante su actividad política fue secretario General de la Juventud Peronista de Mendoza y actualmente es Secretario Provincial de la CTA de las trabajadoras y los trabajadores de Mendoza.

En diálogo con Diario uno, Sanfilippo expresó que “Mis enemigos son la pobreza y la injusticia social”.

Además destacó, “hay que cambiar el modelo de gestión municipal de Godoy Cruz con un departamento que se haga presente y protagonista en las áreas donde está ausente y la sociedad tiene necesidades prioritarias: seguridad, economía y organización comunitaria para la cultura, la salud y la educación.”

Tres ejes para transformar Godoy Cruz

Diseñar y ejecutar una política de seguridad basada en la prevención del delito con la creación de un cuerpo de preventores y la instalación de cámaras de vigilancia en todo el departamento y sus casi 3.300 manzanas

Intervenir en la economía del Departamento con promoción de producción, compra y venta local; reingeniería económica financiera del sistemas del cobro de tasas para incentivar la actividad económica, el empleo y eliminación de normativas y obras públicas que entorpecen y obstaculizan la economía departamental

Impulsar la creación de una universidad nacional destinada exclusivamente a la economía del conocimiento; con tres niveles en la oferta académica (capacitación para el trabajo, pregrado y grado) presencial y a distancia.

MARCELO ALEJANDRO BRESCIA (Partido Verde)

Marcelo Alejandro Brescia tiene 50 años, abogado especializado en Derecho Administrativo, Civil y Comercial. Toda su vida, hasta el presente, vive en Godoy Cruz y trabaja en la actividad privada.

“La vieja política, hegemónica, ha destruido nuestra economía, la seguridad y la educación, entre muchas otras cosas. Por eso el Partido Verde en Godoy Cruz propone un cambio verdadero para volver a construir desde estas ruinas”.

Marcelo Brescia.jpg Marcelo Brescia, candidato a intendente de Godoy Cruz por el Partido Verde.

Para esa construcción considera que el principal valor que debe guiar a un funcionario es el respeto: primero hacia el ciudadano, mediante la eliminación de gastos exuberantes y de la corrupción, y segundo, hacia el medio ambiente, cuidando el agua, fomentando el arbolado y su cuidado, las huertas en los hogares, el transporte ecológico, etc.

“Queremos construir una administración municipal honesta y eficiente, porque esto influye de manera positiva sobre la vida del vecino y, además, debe servir de ejemplo a seguir por los demás funcionarios de todos los ámbitos de la administración pública”.

Tres ejes para transformar Godoy Cruz

Seguridad: a través de la implementación de un plan estratégico ya elaborado por expertos retirados de la Policía de Mendoza (como el caso de Francisco “Pancho” Cordón, candidato a concejal 1º del Departamento)

Infraestructura: asfaltado de calles olvidadas, revisión y mantenimiento responsable del arbolado público y reestructuración del cableado aéreo para evitar accidentes y embellecer la ciudad

Producción sustentable: reducción de tasas municipales a comercios e industrias que trabajen de manera amigable con el medio ambiente.

Juan Ignacio Román (FIT)

Juan Ignacio Román es sociólogo tiene 34 años, con experiencia en el CONICET y una carrera como profesor en secundaria y en la universidad.

Recientemente, ha sido electo como candidato a Intendente de Godoy Cruz, en la lista Renovar y Fortalecer . Su principal misión es dar voz a los trabajadores, mujeres y jóvenes que enfrentan profundas desigualdades en la provincia.

Juan Ignacio Román FIT Godoy Cruz.jpg Juan Ignacio tiene como principal misión dar voz a los trabajadores, mujeres y jóvenes que enfrentan profundas desigualdades.

"En nuestro frente estamos comprometidos con la educación: Lautaro Jiménez, maestro, y Noelia Barbeito, profesora de historia. Por lo tanto, la educación es un pilar fundamental de nuestra campaña".

Desde su gestión quieren destinar un mayor presupuesto para abordar la emergencia educativa y brindar un sistema de enseñanza de calidad.

Quieren terminar con los privilegios en la política indica, "recientemente hemos conocido casos en los que los sueldos de diputados rondan los 800,000 pesos.Creemos que todos los funcionarios deben percibir el mismo sueldo, alineado con el de una maestra con antigüedad, para fomentar la igualdad y la responsabilidad en el servicio público".

Considera que hoy los ciudadanos de Godoy Cruz enfrentan profundas desigualdades y una de las áreas más afectadas es la vivienda.

"Queremos implementar un plan de viviendas que aborde el problema habitacional tanto en el departamento como en toda la provincia. Además, este plan también busca distribuir el trabajo en jornadas de 6 horas con un sueldo equivalente a la canasta básica, para asegurar un ingreso justo y digno para todos".

Tres ejes para transformar Godoy Cruz

Servicios básicos: debemos tener un abastecimiento de agua y acceso a los servicios cloacales; proponemos que sean declarados como servicios esenciales y que estén bajo el control tanto de los trabajadores como de los usuarios, garantizando así una gestión más transparente y eficiente

Plan de vivienda: generar un plan de vivienda para mejorar el problema habitacional que esta sufriendo hoy el departamento