Bermejo afirmó que la Ley Bases perjudicará a Mendoza y criticó la falta de programas de vivienda

bermejo 1.JPG Adolfo Bermejo volvió a manifestarse en contra de la Ley Bases.

También se lamentó de que en Mendoza, producto de los recortes, quedó el gasoducto en San Rafael, que pretendía llevar gas natural a más de 26.000 familias, fábricas e industrias del departamento y de General Alvear, sin terminar.

"En mi departamento (Maipú), una obra cloacal que beneficia a 50 mil vecinos quedó trunca y ahora no se pude terminar", aseguró Bermejo. Luego agregó que no se terminaron numerosas redes de agua potable en distintos departamentos rurales y que los intendentes con sus recursos no pueden terminar esas obras.

En su discurso también se mostró en contra de que el texto del proyecto advierte que el Poder Ejecutivo podrá disponer la disolución de determinados organismos, entre los cuales está el Institutito Nacional de Vitivinicultura, y explicó que si se llega a disolver este organismo "vamos a perder el poder de fiscalización del vino".

Las palabras que según Bermejo no se mencionan

Otra de las críticas que dirigió a la iniciativa del gobierno de Milei es que no menciona las palabras vivienda y educación.

"No se cuántas palabras pueden haber en el proyecto de Ley Bases, pero sí sé que la palabra vivienda no se menciona nunca, no hay programas de viviendas, no hay créditos y tenemos un déficit habitacional de casi 3 millones", denunció.

bermejo 2.JPG El legislador peronista aseguró que la Ley Bases perjudicará a la Provincia.

"Otra cosa que no aparece es la palabra educación, vimos una marcha multitudinaria pidiendo por mayor presupuesto y no hay nada", aseguró.

La reforma laboral de Milei y las jubilaciones

"Hay una reforma laboral que no protege el empleo ante el despido arbitrario, no protege ni aumenta los salarios ni ingresos, y tampoco erradica la clandestindad. Me preocupa y mucho el futuro de argentina y Dios y la Virgen quiera que esté equivocado", añadió Adolfo.

Con respecto a las jubilaciones indicó que "destrozan el sistema de moratoria. En mi provincia, en el último año, 10mil personas se vieron beneficiadas con el sistema de moratoria y ahora otras 10 mil van a quedar en camino. Este proyecto atenta contra quienes trabajaron toda su vida".

El Congreso de la Nación inició el debate de la iniciativa de la gestión nacional pasadas las 12 del mediodía del lunes y las deliberaciones continuaban por la noche sin que se pueda precisar por el momento a qué hora concluirá.