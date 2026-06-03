El gobernador de La Rioja anunció que pagará salarios estatales con "chachos"

ricardo quintela Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. Foto: Noticias Argentinas

En agosto será el regreso de los "chachos" riojanos

Quintela indicó que los "chachos" serán utilizados para cumplir con las obligaciones salariales. Según explicó, el Bocade podría empezar a utilizarse para pagar los sueldos de julio, que se percibirán en agosto.

"Tengo dificultades, pero vamos a abonar igual. Vuelven los chachos", dijo el mandatario y aclaró que no estará incluido el aguinaldo dentro de la cuasimoneda.

El Bocade, apodado "El Chacho" en honor al caudillo Ángel Vicente Peñaloza, fue aprobado en enero de 2024 por la legislatura riojana. Quintela afirmó que fue una "medida obligada" en esa época, ante "la crueldad del ajuste, igual que ahora" que aplicó el gobierno de Javier Milei.

Durante la entrevista, el gobernador también arremetió contra Luis Caputo, quien no tardó en contestarle y le recordó la situación que vivió su familia durante el gobierno peronista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2062190813677752665&partner=&hide_thread=false Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente. Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa,… https://t.co/wlrdHOt0RU — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 3, 2026

Caputo cruzó al gobernador peronista Quintela: “Matón de barrio”

"Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder nosotros. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado", dijo Quintela.

Ante esto,el ministro de Economía de la Nación le reclamó que adhiera al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) para mejorar la situación de la provincia

“Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidenta. Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre”.