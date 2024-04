Cobos pide matizar la Ley Bases con más cambios en Ganancias y continuidad de la obra pública

La decisión está tomada. Fue consensuada en varios encuentros de comisiones, y el impuesto volverá a cobrarse, aunque con cambios, si se le dice que sí a la nueva normativa. Además de esas variaciones -con las que al menos siete diputados mendocinos están de acuerdo- el plan de Cobos es plasmar sus diferencias en la manera en que se puede deducir el monto a pagar, subiendo el piso para deudores de créditos hipotecarios.

julio cobos diputado.jpg Cobos va con dos pilares de diferenciación a la primera discusión en el recinto.

► TE PUEDE INTERESAR: Nuevo episodio: Janina Ortiz, el "Facha", el mueblero, el "Chispa" y la cooperativa fantasma

Crédito hipotecario y Ganancias: cómo es el cambio que pide Cobos

Respecto a Ganancias, el cambio apunta a modificar el régimen actual. Bajo la modalidad vigente, un inquilino tiene mucha ventaja sobre alguien que paga un préstamo hipotecario, porque el que alquila puede deducir el 40% de ese tributo, siempre que no supere el millón de pesos.

Sin embargo y muy lejos de esos números, aquel que paga un crédito todos los meses no puede deducir más que $20 mil, ya que ese monto no se actualiza desde hace años. El planteo de Cobos irá a buscar una suba de ese mínimo, que hoy representa apenas el 5% u 8% de un alquiler promedio, aproximadamente. Es decir, quedó desactualizado.

La propuesta que Cobos haría en el recinto durante el tratamiento en particular habla de que podrán deducir intereses de créditos que hayan sido otorgados "por la compra o la construcción de inmuebles destinados a habitación del contribuyente".

Por otra parte, el despacho que se sacó sobre Ganancias -y que tiene el visto bueno del Ejecutivo- eleva el mínimo imponible a 15 salarios mínimos. Es decir, aproximadamente 1.8 millones de pesos para solteros sin hijos y 2.2 millones de pesos para quienes estén casados y sí tengan hijos a cargo. Debe tenerse en cuenta que se cobrará un 5% sobre el monto excedente al límite. Es decir que si se cobran dos millones de pesos, el impuesto sólo alcanzará los 200 mil que rebalsan la nueva vara.

Además, en los últimos días se incorporaron otras modificaciones, como un sistema de actualizaciones para ese mínimo imponible que se haría de manera semestral e indexada al Índice de Precios del INDEC. De esta manera no habría que ir votando nuevas subas del piso, sino que ya quedarían arregladas por inflación.

Javier milei discurso apertura congreso.jpg El paquete fiscal y la Ley Bases llegan al Congreso tras el intento fallido de febrero.

Sin embargo, el cambio no debutaría de esa forma en 2024, ya que por pedido del bloque de Miguel Pichetto -aceptado por lo pronto por casi toda la banca de LLA- en estos primeros meses no se hará cada medio año, sino de modo trimestral; arrancando el primer aumento recién en septiembre y el segundo entre diciembre y enero.

► TE PUEDE INTERESAR: Clarín comenzó con los despidos en Los Andes antes de venderlo a un holding mendocino

Obra pública a la chilena

El mendocino también tiene planeado oponerse al modelo de obra pública "a la chilena" que impulsa Milei y del que habla desde tiempos de la campaña electoral. Hace referencia a cómo se encaran los proyectos de infraestructura en ese país, con una marcada presencia de lo privado por sobre lo público, a diferencia de como históricamente se trabajó en la Argentina.

Cobos se había pronunciado varias veces al respecto. De hecho en la última semana publicó un artículo de opinión que varios medios levantaron. Allí criticó la idea mileísta de que todas las obras las encaren firmas privadas y dijo que "la infraestructura es la causa y no la consecuencia del desarrollo económico". Ahí afirmó además que el sistema público privado en Chile es -sólo- de entre el 25% al 50% de la totalidad de las obras.

Además, en su círculo cercano aportaron que ese mecanismo se puede sostener del otro lado de la cordillera porque existe una previsibilidad económica mayor a la existente en Argentina y porque tal previsibilidad, según ellos, se traslada también a la política. "Hay señales constantes de continuidad. Allá puede cambiar el gobierno, pero se mantienen algunos ministros, aún con presidentes distintos", lanzaron ante la consulta de Diario UNO.

Variante-Palmira.jpg La variante Palmira, una de las obras que en Mendoza esperan reactivación.

► TE PUEDE INTERESAR: Cornejo confirmó que su discurso del 1 de mayo comenzará a las 10.10 y se espera un nuevo paquete de medidas

La postura de los otros radicales

Este medio contó este fin de semana que serán siete los votos asegurados desde Mendoza para la Ley Bases: los radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay y los cuatro libertarios: Mercedes Llano y Facundo Correa Llano del Partido Demócrata; Lourdes Arrieta del PL y Álvaro Martínez, que arrancó con el monobloque de La Unión Mendocina pero poco tiempo después se sumó a la primera minoría, que es LLA.

En contra votarán los tres peronistas: Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet.

Sin embargo, y aunque el gobernador Alfredo Cornejo se ha mostrado cercano a las ideas de Milei y con ganas de "garantizar gobernabilidad", también desde las dos bancas que más le responden ha habido señalamientos que no se cuadran del todo detrás de la postura oficial. Por ejemplo del diputado Lisandro Nieri, quien habló este lunes en el programa "No Tenés Cara", de Radio Nihuil, y marcó elementos a los que respalda, pero también otros a los que no.

lisandro nieri.jpg Lisandro Nieri habló de los puntos que tiene a favor y en contra con el Ejecutivo.

"No es lo mismo lograr un resultado fiscal con gran parte de la carga puesta en jubilaciones y en inversiones", analizó el hombre de Juntos por el Cambio. "Porque esas inversiones en buena medida son necesarias, por ejemplo, para que las rutas no se te caigan a pedazos. Muchas veces estamos de acuerdo en lo fiscal (con el Gobierno), pero no coincidimos en los medios empleados", dijo al periodista Ricardo Montacuto.

"En general estamos conformes con lo que se ha incluido. Hicimos y peleamos por cambios necesarios, eso sí. Entre otras cosas, para que la minería pudiera beneficiarse del Régimen de Grandes Inversiones, por ejemplo. Como estaba planteado ese modelo, dejaba afuera a la actividad minera, porque las inversiones en esa área comienzan con prospecciones y otras etapas similares que no hacen grandes desembolsos de dinero en su primer o segundo año. Sí los hacen en los subsiguientes", explicó.

Sobre Ganancias, anunció que el nuevo impuesto va a ser "más progresivo de lo que era en 2023".

► TE PUEDE INTERESAR: Un nene de 5 años quedó internado en Maipú porque dio positivo en el test de cocaína