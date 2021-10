Elecciones 2021: cuáles son las nuevas estrategias de campaña en Mendoza

En el frente oficialista mendocino es claro que en este tramo, el gobernador Rodolfo Suarez tendrá un marcado protagonismo que no tuvo antes de las PASO, porque en aquel momento aún no estaba confirmada su candidatura por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero esta vez Suarez no sólo se mostrará en gestión, con actos e inauguraciones de agenda; aunque no lo asuman abiertamente también aportará críticas a la estrategia de nacionalizar la elección.